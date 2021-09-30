挺釋迦農民度難關　台東縣府邀業者協助開拓國內市場

▲釋迦外銷受阻，台東縣府邀集國內業者協助開拓國內市場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為解決鳳梨釋迦可能面臨的產銷問題，饒慶鈴日前除呼籲中央以適當補貼加強農民配合減產外，29日特別邀請國內各業者，就鳳梨釋迦的銷售交換意見，希望能拓展台東優質鳳梨釋迦的國內通路，讓更多國人能夠品嘗鳳梨釋迦的美味。

饒慶鈴縣長表示，讓外銷等級的鳳梨釋迦得以重新定位銷售市場，是台東縣政府2年多來一直努力的目標。縣府積極媒合通路商協助農民行銷，就是希望減輕農民銷售的壓力，專心顧好釋迦品質，將來不論外銷或內銷，皆能符合各國外銷相關法規和標準，產銷才能穩定。

饒慶鈴指出，縣府自年初即補助各釋迦產銷班及合作社購置109台空壓機，未來也將與改良場合作補助農民添購最新輸送帶式的乾式清潔機，確保果品安全及品質。也希望中央農委會協助將相關不合格釋迦的批號等詳盡資料提供縣府，縣府將從源頭管理做起，持續追蹤並改進不合格之集貨包裝場。

台灣屏東農業國際運銷股份有限公司總經理徐文莉表示，面對鳳梨釋迦轉型內銷，通路業者們皆集思廣益，希望重新讓國人了解台東鳳梨釋迦的風味與特色，也讓鳳梨釋迦在國內常態性的銷售。因應購物型態的多變，可採取預購也就是團購的方式，讓果農較無後顧之憂；又或者，藉由節慶營造買氣，如過年吃釋迦，好釋帶回家的概念等。

地區農會李建通總幹事則表示，台東縣經過這幾年的努力，鳳梨釋迦的口感、風味絕對世界一流，對於縣府拓展國內通路市場的策略十分贊同，地區農會也將全力配合，也希望建立良善且穩定的採購機制，讓國人可以更了解鳳梨釋迦的美味。

饒慶鈴強調，今年鳳梨釋迦將進入產季，外銷受到衝擊，縣府會與台東縣地區農會合作做好鳳梨釋迦的產品控管，更感謝通路業者，願意站出來挺釋迦農，幫助農民行銷以打開通路。饒縣長同時呼籲民眾多選購享用，一起行銷台東優質的鳳梨釋迦，幫果農安度難關。