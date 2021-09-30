嘉榮日照中心DIY活動　手腦並用助長者延緩退化

▲▼ 嘉榮日照中心DIY活動助長者延緩退化。（圖／嘉義榮民醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導



適逢疫情漸趨緩和，中榮嘉義分院日間照護中心配合中央新冠肺炎疫情政策，室內加裝隔板、保持社交距離、戴口罩及加強手部衛生，開放讓長輩至日間照護中心學習上課。為訓練長輩手部精細動作及訓練手眼協調能力，中心特舉辦「手工藝DIY -『小雞破殼，喜獲重生』活動」，讓長輩小心謹慎用剪刀將小雞及蛋殼圖型剪下來，之後將小雞的眼睛、嘴巴跟蛋黏貼組合，最後用手指捲成長條棒，讓小雞可以上下移動破蛋而出，長輩完成作品時皆非常開心，不斷展示他們的作品，好有成就感。



蔡奶奶開心的說：「我自己剪完小雞跟蛋殼形狀，再黏貼完成小雞作品後，看著自己完成的作品很有成就感呢!；簡奶奶也分享：「雖然我手會不自主抖動，用剪刀有困難，非常謝謝工作人員協助，一起完成作品，我要拿回家送給我小孫女玩！；江爺爺說：「我是第一個完成作品的，還可以去教導、協助別人完成作品也很開心！；吳爺爺說：「這好像我早上在樓上做的復健運動，只是這個小雞破殼作品我可以帶回家放在客廳櫃子作紀念，也謝謝工作人員協助，大家辛苦了!」。

中榮嘉義分院護理部徐惠楨主任表示，長者活動中亦提升長輩自行完成作品能力，在心理層面上獲得滿滿成就感；而「破殼重生」也象徵日照中心於疫情三級警戒暫停服務降級之後，長輩們皆安然無恙，能再度重聚的喜悅。日間照護中心設在市區門診，招收對象為65歲以上高齡長輩，目前日間照護中心共有20位長輩，平均年齡約80歲，平時日間照護中心均會固定辦理相關慶生會、益智桌遊活動、肌力訓練活動、社交活動等，讓長輩們在活動過程中，給予認知刺激與反應思考的訓練增進認知功能且達到心理慰藉，增進社交互動，減緩退化。

同時每半年也會評估參加長者各項功能，此次的DIY活動，可防止長者手部功能退化，手眼並用，在實際施測長者的能力，長期相關活動可發現長者手部功能，評估長者測驗使用握力器監測平均進步5%左右。



徐主任說明，每位長者來到日照中心，狀況都不同，部分長者的功能維持，有些長者會較先前進步，但都均可達到滅少退化的結果，而最重要的是，長者到日照中心，雖目前仍在疫情的籠罩下，上課活動仍需全程戴口罩，維持社交距離，但長輩依舊是每天開心來上課，變得比較快樂，笑容不斷。徐主任呼籲民眾若家中有長者，可鼓勵家中長輩多參與相關社區關懷據點、長青教育、日間照護中心等活動，讓長輩活得更健康、更快樂。