老公拒絕陪產！理由竟是「怕PCR戳鼻會痛」　孕妻心涼一個人剖腹

▲PCR的痛絕對比不上生產痛。（示意圖／記者姜國輝攝）



記者黃可昀／綜合報導

疫情尚未完全平息，到醫院的陪病者必須先進行篩檢，陪產也是比照辦理，想不到竟然有一名人夫擔心PCR戳鼻子會很痛，拒絕陪孕妻到醫院待產，妻子心寒地說，自己忍著懷胎10月與剖腹的劇痛，老公竟然連戳鼻孔幾秒的不適都不願意忍。

人妻在臉書社團「靠北老公2.0」匿名表示，剖腹產的日子進入倒數，醫院告知到時候陪產的家屬要先去PCR篩檢，結果老公一聽到就馬上拒絕，「說他不想做篩檢，因為怕痛」，她當下十分失望又生氣，她懷胎10個月歷經生理上各種不舒服，產檢過程做了無數次抽血檢查、喝糖水，「結果你一個男人棉花棒插鼻孔幾秒的時間都不願意」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲即將剖腹生產，老公卻不願意陪同。非當事人。（示意圖／翻攝自PIXABAY）



網友紛紛留言替她抱不平，「這男人很俗辣，標準的只會爽而已」、「真的結了婚都不要馬上生，很多人的嘴臉都是婚後一陣子才會露出來」、「大部分的男人結婚後都變塑膠，這是常態」、「都要生了才看清楚枕邊人」、「戳鼻孔又不是戳肛門是在痛幾點的...」。

據了解，剖腹產需切開7層肚皮才能順利取出寶寶，這7層由外至內分別是皮膚、脂肪、肌膜、腹直肌、腹膜層、子宮肌肉層以及羊膜囊，產後癒合的時間比自然產更久，大約1至3個月，這段期間腹部用力都有可能引發疼痛感，許多自然產與剖腹產都經歷過的媽媽表示，剖腹產疼痛感更高，後續恢復要花的時間也更長。