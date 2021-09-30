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社會 社會焦點 保障人權

宜蘭男朝勇警「左胸口開槍」！子彈貼心臟滑過…檢殺人未遂起訴

▲▼宜蘭警中槍。（圖／記者游芳男翻攝）

▲宜蘭警中槍後仍奮力逮捕呂姓犯嫌。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男、戴若涵／宜蘭報導

宜蘭礁溪警分局頭城分駐所員警蔡旻庭8月2日深夜執行勤務時，發現一名呂姓男子行跡可疑，不料，上前攔查，對方不僅拒檢，還朝蔡員左胸開槍射擊，所幸子彈「貼心臟滑過」，這才撿回一命。檢方日前依殺人未遂、妨害公務、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌將呂男起訴，並求處15年重刑。

回顧整起事發經過，28歲的蔡員8月2日深夜11時50分擔服交通稽查勤務，於頭城鎮新興路、吉祥路口發現呂男騎車搖搖晃晃、忽快忽慢，右轉還不打方向燈，隨即上前攔查。

孰料，持有第二級毒品安非他命的呂男，見狀連忙逃逸，發現無法擺脫警方追緝後，還狡猾停車假裝配合盤查，接著趁蔡員沒有防備時，從機車前置物箱取出一把非制式手槍，並朝蔡員左胸射擊，子彈當場貫穿肺臟。

▲▼宜蘭槍擊。（圖／記者游芳男翻攝）

▲呂男遭上銬坐地。（圖／記者游芳男翻攝）

蔡員中槍後強忍劇痛，奮力將呂男壓制逮捕，直到支援警力到場才被送醫搶救。院方指出，子彈進入蔡員前胸後，先打到肋骨，接著在體內轉彎，驚險「貼著心臟滑過」，貫穿左肺後彈頭卡進左側腋下，所幸經4個小時的緊急手術治療後，生命跡象穩定。

宜蘭地檢署30日偵結，認為呂男只為了規避攔查，竟在公眾頻繁出入的馬路上，近距離持槍射擊執法員警胸口，無視法紀，藐視公權，罔顧他人生命，惡性重大，依照殺人未遂、妨害公務及違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，全案依法提起公訴，並建請法院從重量處被告有期徒刑15 年，以示懲儆。

▲▼宜蘭警遭嫌犯開槍射穿左肺。（圖／記者游芳男翻攝）

▲蔡員中彈後忍痛制伏呂男。（圖／記者游芳男翻攝）

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