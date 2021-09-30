500輛重機今上蘇花改！熱褲辣妹搶打卡　車友嗨喊：見證歷史

記者游芳男、陳羿妏／宜蘭報導

蘇花改開通後，今（30日）中午12時首次試辦開放黃、紅牌大型重機車通行，爭取「本該有的安全回家路」台灣機車路權促進會等單位，號召上百輛重機「搶頭香」體驗歷史一刻。稍早《ETtoday新聞雲》走訪現場，台灣交通安全協會理事長陳宏益向記者透露，現場約有500輛重機到場參加；另外現場也能見到辣妹前來打卡共襄盛舉，許多車友直喊「等這天很久了！」場面相當熱鬧。

▲500輛重機參加蘇花改通行。（圖／記者游芳男攝，下同）

爭取「本該有的安全回家路」的活動，包括台灣機車路權促進會、台灣交通安全協會、公投護台灣聯盟、自由台灣黨、大型重型機車經營同業全國促進會、台灣摩托車友協會等，今11時許先在蘇澳鎮喜互惠超市前集合，召開記者會，發表「本該有的安全回家路」的訴求後，接著搶先體驗騎乘重機奔馳在蘇花改上，警方也將派員維持秩序，引導他們進入蘇花改。

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台灣交通安全協會理事長陳宏益受訪表示，「我們不稱他為開放，因為本來就是屬於我們的權益，經由大家努力，再加上留下良好紀錄，今天最重要是公民用路權、二輪用路權恢復到我們用路人手上」不過今適逢平日而非假日，現場約有500人參加，以一人騎一台的規模來算，約有500輛重機，且此場活動為開放性活動，並非車隊限定活動，大家都能來慶祝道路權益恢復。





▲台灣交通安全協會理事長陳宏益受訪。

一名呂姓車友表示，等重機開放上路這天很久，是歷史性的一刻，我們需要一條安全道路，雖然蘇花公路風景很好，但安全的路會讓騎士更安心，再加上蘇花公路有落石，下雨天也對騎士不安全。

一對吳丶侯車友夫妻則表示，蘇花改開通之後無法走，內心感很遺憾，如今開放試乘，也希望政府能開放更多好的道路給重機，雖然外界對於重機一直有著飆車的印象，但其實我們是守法的，很開心能參與這次活動，見證歷史性一刻。

此外，一名從台北要回台東家鄉的高姓車友則說，因為平常只有開車載家人行經蘇花改，這次能騎車是另一種體驗，之後也會考慮騎重機返鄉，今天的體驗，感覺像是預先練習的概念。

▼車友們受訪。