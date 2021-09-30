蘇花改今開放重機通行　機車路權促進會提兩點呼籲

▲蘇花改今中午開放重機，台灣機車路權促進會呼籲未來納入白牌重機，及可併排行駛免塞車。（示意圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

蘇花改開通以來，30日中午12時首次試辦開放黃、紅牌大型重機車通行，爭取「本該有的安全回家路」台灣機車路權促進會等單位，號召後預計上百輛重機「搶頭香」體驗歷史一刻，促進會感謝交通部前部長林佳龍的爭取開放，也呼籲重機友遵守相關交安規定，同時也希望未來白牌重機也可上蘇花改，及開放重機併排，以免拉間距造成大塞車。

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爭取「本該有的安全回家路」的活動，包括台灣機車路權促進會、台灣交通安全協會、公投護台灣聯盟、自由台灣黨、大型重型機車經營同業全國促進會、台灣摩托車友協會等，今將於11時先在蘇澳鎮喜互惠超市前集合，召開記者會，發表「本該有的安全回家路」的訴求後，搶先體驗騎乘重機奔馳在蘇花改上，警方也將派員維持秩序，引導他們進入蘇花改。

台灣機車路權促進會表示，感謝交通部前部長林佳龍的爭取開放，也呼籲重機友遵守相關交安規定，同時也希望未來白牌重機也可上蘇花改，及開放重機併排，因為若是連假期間，爆車潮，而重機仍需保持每車間距50公尺以上，將拉大車潮線，恐加重大塞車。