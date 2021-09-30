嘉義市開放藝文場域人數上限　仍需實聯制、量體溫、全程戴口罩

▲▼ 藝文場館9/28起放寬防疫管制 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導



隨疫情趨緩，配合中央流行疫情指揮中心日前宣布放寬部分場域防疫管制措施，嘉義市政府文化局表示，依據指揮中心放寬容留人數限制上限，考量所轄各藝文場館優質觀展環境要求，自9/28起再適度放寬入場人數限制，但仍需實聯制、量體溫、全程戴口罩及禁止飲食，歡迎民眾在享受優質藝文環境之外，也能秉持防疫優先，共同維護場域安全。



文化局表示，為提供安心、安全及優質的藝文環境，仍以二小時為一時段，分時分流，同時加強環境清消及室內換氣通風。同時避免入館人數過多，影響觀賞品質及社交距離，最佳觀賞人數上限美術館為130人、文化藝廊為90人、博物館為300人、許世賢博士紀念館20人、祥太文化館40人、史蹟資料館100人及愛木村200人。



市立圖書館入館人數提高為735人、世賢圖書館 787人、黃賓圖書館為107人。資料檢索區及視聽室採間隔座、每位讀者用完需清潔一次。閱覽室桌位上均設有隔板，考量民眾長時間閱讀習慣，仍區分為上、下午二時段，加強落實清消及換氣通風。市圖閱覽室開放上限調高為80人、世賢部分為50人、黃賓部分為16人。



音樂廳仍區分前、後台，前台觀眾席容留人數為417人(含10工作人員席)，後台部分上限80人，表演團隊仍須事先提防疫計畫審查，若表演中須把口罩脫下，仍須依照規定辦理快篩。



演講廳部分，觀眾席上限95人，台上工作人員上限25人，共計120人。戶外文化廣場則不得超過1000人。