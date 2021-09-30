打造E化智慧旅遊平臺　「嘉義市觀光旅遊網」上線

▲▼ 嘉義市觀光旅遊網全新改版！「食宿遊購行」資訊全以網路平台呈現。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府為順應數位時代潮流，全新設計改版「嘉義市觀光旅遊網Travel in Chiayi City」日前公開上線，整合嘉義市的旅遊資料庫、打造E化智慧旅遊平臺，提供國內外旅客即時搜尋嘉義市的旅遊資訊。



「嘉義市觀光旅遊網Travel in Chiayi City」本次全新改版以旅客為導向，採響應式網頁設計（Responsive Web Design，簡稱RWD），透過清新有特色的網站視覺與介面系統，自動符合電腦與手機裝置的螢幕版型，優化使用者體驗（user experience）效果，更符合現今旅客習慣使用行動載具瀏覽旅遊資訊的特性，方便讓旅客能在旅程中隨時搜尋利用。



另外也充分整合嘉義市觀光旅遊相關資源，建置活潑、實用、多元化服務，介接旅客所需的各種資訊，例如：各景點Google Map地圖、借問站地圖、火雞肉飯地圖、市區公車即時動態、阿里山林鐵主題列車、Zoom In嘉義臉書粉專等，並擴充多國語系內容（繁中、簡中、英文、日文、韓文），提供國內、國外旅客豐富且便利的觀光導覽訊息，擴大網站服務對象，提高資料流通的便捷性，目標將嘉義市的旅遊市場推向國際化。



嘉義市政府觀光新聞處張婉芬處長表示，「嘉義市觀光旅遊網Travel in Chiayi City」提供7大功能（活動、旅遊、美食、遊程、住宿、交通、多媒體），包括：必玩必拍的精選景點、符合各年齡層或各族群的特色遊程、必吃必買的在地美食與伴手禮、市區公共運輸服務、市區合法旅宿資訊、展現嘉義之美的圖片與影音等等，無論旅客想要深度旅遊或簡單輕旅行，都可以在本網站一網打盡，找到所需要的資訊，有效提升旅遊服務品質，強化嘉義市觀光旅遊的深度及廣度，歡迎各位舊雨新知多加利用，一起來嘉義市旅行！

「嘉義市觀光旅遊網Travel in Chiayi City」網址：https://travel.chiayi.gov.tw/