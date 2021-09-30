▲台大兒童醫院院長黃立民。（圖／記者嚴云岑攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內新冠肺炎疫苗第一劑覆蓋率已經超過55%，不過指揮中心指揮官陳時中今日表示，6成疫苗覆蓋率仍不會降級，「要再高一些才有機會」；國內感染科權威、台大兒童醫院院長黃立民認為，是否降級，可以依照確診個案數來評估，現在每天僅有零星本土個案「已經可以降了」。

疫苗覆蓋率一直被當成疫情降級指標，不過，黃立民今日受訪時表示，如果真要以覆蓋率來評估降級，至少要2劑達到8成，今年國內不會達成；先前指揮中心提到覆蓋率6成，只是代表疫苗接種順利、民眾配合，是一個政策指標，非具有學術上或者臨床意義。

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相較於覆蓋率，確診病例數作為指標更為適合。黃立民指出，只要病人數下降、沒有爆發流行，就可降級。像是現在每天新確診數都是零星個案，已經可以降了，現階段降一級「不是不可以」。不過說到口罩佩戴，黃立民認為還是能戴就戴，尤其人多場合。

不過接下來秋冬，疫情發展很可能降一個月又往上升，黃立民認為，升升降降要看民眾是否能夠接受，若不能接受，就只能「寧左勿右」。而提到趨勢，黃立民認為，如果邊境持續嚴守，疫情應該不會上去，但現階段整個社會環境，應該要慢慢開放，不然長此下去對民眾影響太大。

近期國際間又有變種病毒R.1現蹤，已有37國出現病例。黃立民表示，R.1看起來威脅性大，其特性和南非株一樣，可以躲避抗體、重症能力強，但南非株沒有傳出去，現在就要看R.1的傳播能力如何，但如果傳播力強「很快就會知道了」像是Delta取代Alpha也是一下子的事情。

這樣是否會影響疫苗效力？黃立民認為，即使有變異株還是要打疫苗，有基本防護力，都是可以預防重症。