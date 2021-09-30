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已婚機師激戰座艙長30回！當庭親吐：她還讓我內　正宮一聽崩潰了

▲上市公司華通電腦少東、吳姓副總遭週刊直擊與前女員工發生婚外情，遭元配提告求償。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲某航空公司機師偷吃座艙長，正宮抓包氣炸提告，判決結果出爐。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／桃園報導

某航空公司已婚機師阿宏（化名）與座艙長小君（化名）發生婚外情，正宮抓包後氣炸對小君提告，而他還出面證稱，他跟小君交往後發生過至少30次以上的性行為，小君甚至還允許他內射等，讓正宮相當崩潰。法院審理後，判小君須賠償30萬元。

正宮指控，她與阿宏原本住在花蓮，但因工作關係，為避免阿宏往返花蓮、桃園而舟車勞頓，2人於是決定在桃園買房，但因她的兄長生重病需要人照顧，她長期沒有居住在桃園，但沒想到阿宏竟與小君發生婚外情，阿宏更在過年期間跑到小君家吃年夜飯，甚至每個月給小君生活費，她抓包後當場崩潰，憤而對小君提告求償。

小君開庭時否認姦情，辯稱是阿宏不斷追求，她一再拒絕，但阿宏仍持續送禮，甚至還將目標轉向她的父母，讓她不堪其擾。另外，阿宏曾於2017年4月間邀請她參加跟阿宏友人的聚餐，但沒想到她到場後，阿宏才告知，友人因故無法前往，而她本來想立刻離開，但怕影響日後共識，她才勉為其難留下，豈料，阿宏竟將摻有酒精的飲料給她喝下，她因不勝酒力醉倒，阿宏竟趁機性侵她得逞。

小君表示，阿宏性侵她得逞後，因心生愧疚才每個月給她3萬塊錢，共計18萬元，作為對她的賠償，她雖然無法接受，但礙於阿宏百般求饒，她也不希望此事曝光，才決定不追究，但她絕對沒有跟阿宏有不正常男女關係，況且她也因遭阿宏性侵而自認不潔，更數度輕生，因此請求法官駁回正宮之訴。

不過，阿宏當庭證稱，他與小君2017年5月初交往，並發生至少30次以上的性行為，地點全在他桃園的住家，只有一次是2人前往高雄某飯店，該次小君還允許他內射，而完事後他也要求小君吃事後避孕藥，當時還是他去買的藥，且小君因服藥導致經期不順，他甚至陪同小君就醫。

阿宏還稱，2人交往過程中，他多次帶著小君參加他同學間的春酒、喬遷聚會等，「我想同學多多少少看得出來我和小君間的男女關係」。

對此，法官調查時，小君就醫的婦產科醫院也來函表示，小君就醫時也曾自述服用事後避孕藥，此外，小君確實也曾跟著阿宏一同出席朋友間的聚會，這些正宮也都有提出臉書截圖作證。

至於小君所提的遭到性侵，雖有友人出面作證，但說詞全是聽小君陳述而來，因此不予採信，法官最終認定小君確實侵害正宮配偶權，判她須賠償正宮30萬元。全案可上訴。

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