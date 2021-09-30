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北院微波爐事件落幕　40法官連署留人...佛心工友確定不適任

▲▼東吳大學北投5星級宿舍,性別友善廁所,洗衣間,各層樓的交誼廳,自習室,研討室還有微波爐烤箱及冰箱等各項配備設施。（圖／記者呂佳賢攝）

▲北院張姓工友自掏腰包購買微波爐，想方便法官使用，不過卻因違反規定，經40名法官上書連署後被總務科判定不適任。（圖／示意圖，與本案無關／資料照）

記者劉昌松、林冠吟／台北報導

台北地院一名張姓工友，自掏腰包購買一台小型微波爐，放在法官辦公室供大家使用，卻忽略台北地院為老舊大樓、有限制員工使用瞬間高電量電器之規定，被總務科查獲後，向派遣公司要求辭退。北院40名法官接獲消息後，發起連署陳情，希望能留住張姓工友，但最新消息指出，歷經月餘討論，總務科評估張男已不適任，張男確定無法留任。

派駐法院2年多的張姓工友，與法官相處融洽，因今年初獲得部分法官集資致贈歲末獎金，為回報法官，體諒其工作忙碌、用餐時間不定，於是自掏腰包買了一台小型微波爐放在法官辦公室，以供法官們使用，卻忽略台北地院因位居老舊大樓，而有限制員工使用瞬間高電量電器的規定。

總務科職員8月初時發現微波爐的存在已違反規定，詢問張男，張男卻無法清楚交代微波爐的來源和用途，其說詞反覆，讓北院認為張男已破壞信用基礎，無法再把遞送公文等工作交代給他，通知包商依勞動契約適當處理。

而北院多個法官聽聞張男將有可能被辭退時，號召連署上書，共計有40名法官參與響應，希望可以保住張男的工作，更希望北院可以帶頭示範保障派遣工人的勞動權，而不是僅因犯錯就將其辭退。風波更一度延燒至法官論壇，直到北院院長黃國忠出面承諾「會找出適當的解決方案」，才讓整起風波稍稍平息，但歷經月餘討論，北院總務科評估後仍認為，張男已不適合在院內工作，決定不續留張男，讓派遣公司決定其去向。

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