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這法官超務實！51cm鐵棒打自己頭「很痛」　認定是兇器重判竊賊

▲桃園市余姓男子去年5月間持鐵棒連接彈簧，在龜山區娃娃機竊取選物，檢察官以竊盜罪嫌起訴，地院法官重新調閱證物，認為拿鐵棒敲頭很痛，改判攜帶凶器竊盜罪。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市余姓男子去年5月間持鐵棒連接彈簧，在龜山區娃娃機竊取選物，檢察官以竊盜罪嫌起訴，地院法官重新調閱證物，認為拿鐵棒敲頭很痛，改判攜帶凶器竊盜罪。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市余姓男子去年5月間持鐵棒連結彈簧，在龜山區娃娃機店選物販賣機勾取選物，事後被警方循線查獲依竊盜罪嫌移送檢方偵辦，桃檢檢察官複訊後認為鐵棒並非凶器，偵結依竊盜罪嫌起訴；未料送至桃園地院審理時，法官重新勘驗鐵棒鄭物，還以「鐵棒敲自己頭很痛」為由，認定鐵棒是凶器，改依攜帶凶器竊盜罪判處余男6月有期徒刑。

檢警調查，41歲的余姓男子於去年5月12日下午3時許，以自製約51公分鐵棒連結彈簧（尙非凶器），從選物販賣機竊取內部2個愛迪達包包勾至洞口，再以工具撬開門鎖，竊取模型機、耳機與喇叭等選物，余男複訊時坦承犯行，檢偵結依竊盜罪嫌將余男向法院聲請簡易判決處刑。

桃院地院法官審理時則認為，根據檢察官卷內資料，並未將余男作案工具調出勘驗，聲請簡易判決處刑書，即有調查未盡之嫌。作案工具不對人之生命、身體法益造危害，非屬凶器，認為有調查未盡之嫌；法官再依職權向承辦的龜山警分局調取查扣工具，勘驗後發現是支堅硬鐵棒，長51.5公分，法官自行以鐵棒敲擊自己頭頂1下，發現敲擊力道雖未很重，但卻發現「頭頂很痛」，認為該鐵棒顯然對人之生命、身體造成危害而屬「凶器」，應構成攜帶凶器竊盜罪，因此變更檢方起訴法條，改依攜帶凶器竊盜罪量刑。

但余男卻提出精神抗辯，辯稱自己有強迫、憂鬱症，情緒失控忍不住才會作案，法官根據其前科發現徐多是作案後才到精神科看診，不能回溯他在案發前就已罹病，且病例也僅記載罹患強迫、情緒障礙與衝動症，且其行為有法律訴訟問題，是否罹病應更慎斷。

另外，法院還查出，台北士林地院曾搜查出，余曾在台北市竊取200多萬元財物，做案時還故意更換不同衣物，故意將白色毛巾掛在頸部，事後背包包並開車離去，顯見其聰穎，未受精神之影響，法官審結依攜帶凶器竊盜罪判處有期徒刑6月，可易科罰金。

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