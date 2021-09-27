法官「拿鐵鎚敲腦袋」被當笑話　葉毓蘭心痛：不食人間煙火

▲國民黨立委葉毓蘭。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

國民黨立委葉毓蘭27日指出，桃園曾姓法官在審理娃娃機竊盜案，拿鐵鎚敲自己腦袋，確認鐵鎚為兇器，判被告6個月，外界當笑話看，她感到心痛，「法官可以這樣不食人間煙火，還要再鬧多少次笑話」。

對此，司法院秘書長林輝煌回應，《法官法》從去年7月17日已經施行，案件當事人或被害人，可以直接申請個案評鑑，至於這名法官行為受各界指教，「我們都是尊重」。

立法院司法及法制委員會27日邀請林輝煌、法務部長蔡清祥、衛生福利部次長李麗芬等人列席，就「性侵害加害人刑後治療之因應配套」進行專題報告，並備質詢。

葉毓蘭質詢時指出，桃園曾姓法官在審理娃娃機竊盜案，拿鐵鎚敲自己腦袋，確認鐵鎚為兇器，判被告6個月，外界當笑話看，她感到心痛，法官可以這樣不食人間煙火，還要再鬧多少次笑話。

葉毓蘭說，這件事情在警察群組傳得沸沸揚揚，法官曾雨明拿鐵棒敲自己的腦袋，還把它寫在裁判書裡面，大家都把此事當笑話，但她真的覺得很心痛，「人民對司法的信任感如此低落，法官還這樣不食人間煙火」。

桃園一名余姓男子日前自製鐵棒連結彈簧，到夾娃娃機撈勾物品，檢察官依竊盜罪起訴，桃園地方法院法官曾雨明認為檢方調查未盡，親自向警方調取該鐵棒「勘驗」，曾「拿鐵棒敲自己頭」發現「頭頂很痛」，認定是凶器，依攜帶凶器竊盜罪判余男6月。