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世界狂犬病日　嘉義縣犬貓狂犬病疫苗免費打

▲▼ 響應928世界狂犬病日 嘉義縣狂犬病疫苗新港無限量免費施打 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 世界狂犬病日 嘉義縣狂犬病疫苗新港無限量免費施打 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

響應世界狂犬病日，家畜所日前偕同新港鄉公所、嘉義大學USR辦公室、嘉義縣保護動物協會及諸羅護生協會於新港鄉辦理狂犬病日相關系列活動，現場除提供犬貓免費絕育、認領養及動保闖關活動，更提供犬貓狂犬病疫苗無限量免費注射！

▲▼ 響應928世界狂犬病日 嘉義縣狂犬病疫苗新港無限量免費施打 。（圖／嘉義縣政府提供）

豐富活動內容吸引諸多民眾攜帶家中寵物參加，總計有210隻犬貓完成狂犬病疫苗注射，為提升嘉義縣犬貓狂犬病疫苗覆蓋率助益良多，現場新港鄉長林茂盛、諸羅護生協會理事長吳明竹、縣議會秘書黃啟豪、縣議員林秀琴與葉孟龍、宮前村長邱聰益與養豬協會理事長林志達等人皆到場關心。

家畜所說明，全球每年約有59000至61000人死於狂犬病，平均每10分鐘就有1人因狂犬病而喪失生命，其中亞洲國家又以印度、中國、印尼及菲律賓病例數最多。

▲▼ 響應928世界狂犬病日 嘉義縣狂犬病疫苗新港無限量免費施打 。（圖／嘉義縣政府提供）

相較之下，台灣狂犬病疫情就較為溫和，然而疫情溫和不代表防疫可以鬆懈，今年7月嘉義縣山區民眾於家中遭闖入鼬獾咬傷右腳，經家畜所送驗為狂犬病陽性。

此外，今年6月台灣發生黃喉貂感染狂犬病首例，根據相關研究指出，鼬獾狂犬病發生熱區民眾被咬機會就大，為防範鼬獾等野生動物跨物種傳播至犬貓，家畜所於9月至11月辦理為期3個月「全嘉總動員 犬貓狂犬病預防注射與動保宣導活動」，避免狂犬病伺機突破防線。

▲▼ 響應928世界狂犬病日 嘉義縣狂犬病疫苗新港無限量免費施打 。（圖／嘉義縣政府提供）

新港鄉長林茂盛指出，為全力配合縣府辦理「全嘉總動員」活動，特別選定9月28日世界狂犬病日這天於宮前宮後聯合活動中心聯合相關單位辦理系列活動，現場除有犬貓免費絕育、認領養活動外，更設計動保闖關活動，順利闖關的民眾將有神秘小獎品，並設置犬貓狂犬病疫苗臨時注射站，飼主可善用此次機會，帶犬貓注射狂犬病疫苗以增強抗體保護力，為區域防疫盡一份心力。

縣長翁章梁呼籲，犬貓出生滿3個月應施打狂犬病疫苗，並應每年完成補強注射，民眾如有發現死亡或行為異常野生動物，請立即通報所在地公所或家畜所做即時處置。

民眾務必遵守「二不一要」原則，翁縣長提醒，應切記不要棄養寵物，不要接觸及捕捉野生動物(包括蝙蝠)，每年主動帶家中犬貓及人工飼養陸生食肉目動物施打狂犬病疫苗，就是防範狂犬病最簡單的方式，違者將依違反動物傳染病防治條例處3萬元至15萬元。

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