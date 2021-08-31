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藍營批二類打特權疫苗　他酸：其實是在報AZ特戰隊不糾的老鼠冤

▲▼COVID-19疫苗第二類對象接種情形。（圖／指揮中心提供）

▲COVID-19疫苗第二類對象接種情形。（圖／指揮中心提供）

記者杜冠霖／台北報導

200萬劑BNT疫苗將抵台，除保留120萬劑給學生施打，剩下將開放給1至10類對象。對此，藍營批評二類人數無限膨脹、是特權疫苗，對此，基進黨立委陳柏惟31日表示，地方縣市中，4個藍營執政縣市打的二類疫苗最多，「戰鬥藍是在報藍營地方政府打特權疫苗不糾的老鼠冤？」

對於疫苗施打順序，陳柏惟在臉書發文指出，國家訂定優先施打順序的時候，本就經過立法院監督建議，明明政治工作者都早就知道也了解內容，還拿來做鬥爭，「難道良心不會痛？」

陳柏惟表示，攤開二類清單，包含警消海巡、海關檢疫、隔離防疫工作等，在所謂「維持防疫體系運作之重要官員」裡，中央造冊1710人，地方28794人，其中花蓮縣8千、雲林縣5千、南投縣3千、台東縣3千、台南卻是個位數，指揮中心厚道給地方政府有求必應，結果藍營拿來做政治鬥爭，「我就很好奇az特戰隊在哪個類別，張榮味、連戰、張顯耀是用第幾類去報的？」

對於二類僅少數人打高端疫苗，陳柏惟表示，現在還沒開放混打，所以要跟第一劑打一樣的，但第一劑施打時國產疫苗還沒出來，一類醫護人員當時也是有什麼打什麼，而尚未施打的本來就有機會打到國產。

對於藍營批評人數膨脹的二類是特權疫苗，陳柏維指出，這就是以中廣董事長趙少康為首的「顫抖藍」在聲東擊西，「假裝打擊二類、實則陷害藍營地方政府和AZ特戰隊，以報當初打特權疫苗沒人糾他們的老鼠冤。」

據媒體報導，全國16縣市提報「第二類地方官員」名冊中，人數最多的前4個縣市分別為彰化縣8238人、雲林縣5499人、南投縣4710人、嘉義市3842人，皆為藍營執政縣市，光這4個縣市提報人數就高達第二類地方官員總數的77.4％。

對於第二類爭議，陳時中31日拿出數據說明，在所謂「維持防疫體系運作之重要官員」裡，中央政府層級共造冊1710人，已施打第一劑為1692人，施打完兩劑者為925名。地方政府層級則是一共造冊28794人，其中已經施打第一劑為24793人，另外已施打完兩劑者為5886人。

在疫苗第二類對象接種數據中，一線警消海巡人員造冊82778人，其中80505人施打完第一劑、中央衛生單位一線防疫人員造冊22043人，其中20824人施打完第一劑、地方第一線防疫人員造冊34392人，其中31738人施打完第一劑、執行居家檢疫／隔離對象相關服務工作者造冊35422人、其中33861人已接種第一劑疫苗。

陳時中強調，這些人員皆是照著造冊的人員來進行施打，希望透過數據的公佈能讓大家了解現況。

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