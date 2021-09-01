二類中央官員僅佔1710人？　徐巧芯：光衛福部就造冊4584人耶！

▲台北市議員徐巧芯。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

疫苗施打「第二類對象」人數膨脹，被藍營質疑是特權疫苗，指揮中心解釋，疫苗接種第二類對象中央官員造冊佔1710人。對此，台北市議員徐巧芯表示，6月的新聞中，光衛福部就造冊4584人，還不包含行政院其他部門，「請問他們是被分類在重要官員，還是第一線防疫人員？」

徐巧芯1日在臉書發文表示，最近指揮中心說，第二類膨脹都是地方政府，中央政府才打了1710人，但6月的新聞，光是衛福部就造冊4584人，「這還只是一個部會，不包含行政院其他部門，例如丁怡銘。」

徐巧芯指出，看來造冊人數老早就超過1710人，「請問他們是被分類在重要官員，還是第一線防疫人員？如果是後者，之前早就被踢爆食藥署大多工作都是在辦公室，而非第一線。」

近期有藍營頻頻質疑「政府高官」搶打「特權疫苗」，但資料公布後，人數最多的前4個縣市卻分別為彰化縣8238人、雲林縣5499人、南投縣4710人、嘉義市3842人，皆為藍營執政縣市，因此遭譏笑是被自己人打臉。

對此，徐巧芯表示，自己的看法始終如一，第二類的名單因為有特殊性，應該要將政治人物／政務官姓名、事務官職稱公布，才能讓民眾了解這些疫苗有沒有被打到「重要防疫官員」身上。

徐巧芯指出，這跟什麼政黨一點關係都沒有，不管今天執政縣市是藍、綠、白，當然都不能亂套，應該要公布名單，「民進黨立委還在立法院集體封殺公開第二類政府官員接種名單提案耶！」

但貼文一出，網友反應兩極，「坐辦公室就不算第一線防疫人員嗎？難道都不會跟派出去做防疫工作的同事接觸？」、「地方也有第一線防疫人員造冊34000多人啊，妳怎麼都不提？」、「人民有意見的是第二類裡面的所謂重要官員」、「啊重要官員你們國民黨地方執政縣市就是報最多啊」、「有個資問題吧，公布出來也有獵巫的效果」

也有網友留言力挺，「塔綠班整天講別人特權，公佈名單又不要。」、「快公布啊！連振興醫院偷打的，好心肝偷打的全部公布！」、「掀開中央主管機關二類黑箱」、「贊成公布所有中央政府人員已經打疫苗的名單」、「執政黨與他的印章部隊」

▼立院會議否決公布二類名單。（圖／翻攝徐巧芯臉書）

