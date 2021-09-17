快訊／「自購64萬劑AZ疫苗」來了！華航載運15：24降落桃園機場

▲自購64萬劑AZ疫苗今日抵台。（圖／記者黃克翔攝）



記者周姈姈／台北報導

疫苗來了！最新一批「64萬劑自購AZ疫苗」於今（17）日下午15時24分抵達桃園機場，由華航CI834從曼谷運載來台，原本預計15時40分抵台，指揮官陳時中表示，疫苗運抵台灣後將直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19疫苗接種計畫所列實施對象接種。

台灣上一批自購AZ疫苗抵台是9月10日，約45.8萬劑同樣由華航CI-834運載。指揮中心指出，去年與台灣阿斯特捷利康公司簽署1000萬劑疫苗供應合約，截至目前總計到貨約372.7萬劑，分別為3月3日11.7萬劑、7月7日62.6萬劑、7月15日56萬劑、7月27日58.2萬劑、8月12日52.4萬劑、8月27日26.5萬劑、8月31日59.5萬劑，以及9月10日第八批45.8萬劑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲今早我國自購AZ疫苗從曼谷起飛畫面。（圖／翻攝蘇貞昌臉書）



今（17）日除了有AZ疫苗抵台之外，還有「自購108萬劑莫德納疫苗」也將於今晚10時15分抵台，由華航CI-5245貨機載運，指揮官陳時中表示，疫苗今日運抵台灣後，將直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19疫苗接種計畫所列實施對象接種。

陳時中也提及，這陣子疫苗進貨較多，只要有疫苗到就會盡快施打，因此最近會有不同廠牌疫苗同時開打，希望衝高1、2劑疫苗涵蓋率。

有關新冠疫苗第二劑施打計畫，指揮中心規劃，7月9日前已接種第1劑莫德納疫苗、間隔滿10週的75歲以上長者及具原住民身份者為65歲以上長者可進行第2劑接種，將依照各縣市政府造冊通知施打。至於AZ疫苗部分，開放9月10日(含)前符合AZ第二劑接種間隔滿10週以上民眾，預約接種第二劑，不過預約時間僅到9月12日12時截止，預計9月15日至9月23日開打。