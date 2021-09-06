「細胞簡訊搞得人心惶惶」　陳佩琪：好像簡訊有發就沒事了

▲110封細胞簡訊引起熱議。（圖／指揮中心提供）



記者杜冠霖／台北報導

長榮航空3名機師確診，指揮中心4日發送110萬封警示簡訊，範圍遍布桃園、雙北、高雄，但部分沒有相關足跡的民眾也收到警訊，對此，醫師陳佩琪表示，收到足跡簡訊民眾當然會恐慌，反射動作就是跑去快篩，「有些人做事的心態就是這樣，把簡訊發了就沒事了。」

陳佩琪6日在臉書發文表示，為了確診者足跡，指揮中心一下子發布百萬則簡訊，搞得人心惶惶，民眾當然會恐慌，反射動作就是跑去快篩，「有些人做事的心態就是這樣，反正就是把簡訊發了，有通知到你就好了，後續沒他事，也沒他責任。」

對於細胞簡訊發放，陳佩琪指出，發簡訊前有沒有想過後續民眾的反映會如何？有想到通知地方政府準備好量能嗎？費用負擔也該先講清楚，「簡訊發了就沒事，往後急診被塞爆、累死醫護和嚇壞百姓，也不關他的事。」

對於機師確診，陳佩琪表示，現在有人就說該給機師打第三劑，但疫苗不夠，又讓人打第三劑， 當然會引起打不到第一劑的人的不滿，不過第三劑應是打完第二劑後的6-8個月才有需要，不是當下迫切要考慮的，所「以要避免現在面臨的break through infection（突破性感染），回過頭來想想當初該怎麼做最好？」

對此，指揮官陳時中表示，這次3例機師境外移入個案，其中1例已確認感染最早在印度發現的Delta變異株，而目前境外移入感染Delta變異株的比例高，因此這次匡列範圍是採Delta變異株可能造成社區感染的規格辦理。

陳時中說，這次只要是有接觸、甚至接觸者的接觸者，都全數匡列隔離，也因此細胞簡訊發送匡列的時間也較長，就是將規格拉高。

但陳時中強調，發送警示簡訊是要請大家提高警覺，有症狀、有可能性再去採檢，並非收到簡訊就要採檢。