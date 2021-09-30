五角大廈：美中軍方本周進行對談　雙方溝通坦率、深入

▲美國國防部29日在新聞稿中指出，美中軍方已在26、27日進行了視訊會談。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國國防部29日在新聞稿中指出，美中軍方已在26、27日進行了視訊會談，雙方在通話中重申保持溝通管道暢通的共識，進行了「坦率、深入」的對話。

根據《路透社》報導，五角大廈（Pentagon）在29日發出新聞稿指出，美國國防部中國事務副助理部長蔡斯（Michael Chase）和中國中央軍事委員會國際軍事合作辦公室副主任黃雪平在26、27日進行了視訊會談，「在會談中雙方就影響美中國防關係的一系列問題，進行了坦率、深入和開放的討論。」

在這次的第16輪美中國防政策協調會談（Defense Policy Coordination Talks）中，雙方重申保持溝通管道暢通的共識。上一輪會談是在2020年1月14日舉行，當時前總統川普（Donald Trump）仍在任。

美國、英國和澳洲在兩周前宣布達成AUKUS安全協議，也引來中國大陸方面的反彈；此協議被外界認為，目的是為了避免中國在東南亞與南海擴張勢力。五角大廈則在新聞稿中表示，「美國方面也明確表達，我們致力於維護和印太地區盟友、伙伴的共同原則。」

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