美歐貿易技術會議登場　跨大西洋如何定調合作受矚

▲美歐貿易和技術委員會第一次會議，針對跨大西洋貿易和技術合作方面進行討論。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾29日專電

美國-歐盟貿易和技術委員會（TTC）首次會議正在匹茲堡舉行，在中國朝向技術大國發展的情勢下，歐洲高度關注跨大西洋如何在解決出口管制和投資審查方面為未來合作定調。

首場TTC會議今天在美國匹茲堡（Pittsburgh）召開，歐洲聯盟執委會此次派出負責貿易與數位業務的2位副主席杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）與維斯塔哲（Margrethe Vestager）親自出席，美歐如何在首場會議推進跨大西洋貿易和技術合作備受矚目。

今天會議開始後，杜姆布羅夫斯基斯在社群媒體上公布與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）和貿易代表戴琪（Katherine Tai）討論相片，並指正與利益相關者分享對關鍵貿易和技術問題的看法。

雖然杜姆布羅夫斯基斯先前表示，會議並不是針對特定第三國，而是「關乎美國與歐盟在若干政策領域合作協調」，但他也強調未來的衝突將以非常不同的方式進行， 而科技之爭將成為地緣政治的新戰場。

此外TTC會議聚焦技術標準、綠色科技、供應鏈安全、出口管制、投資篩選及全球貿易議題等，外界認為在中國朝技術大國發展的情勢下，相關領域都有應對中國競爭的影子。

維斯塔哲會前也表示，所有這些領域對歐盟來說都很關鍵。

根據外媒報導，美國和歐盟預計在這首次TTC會議將會宣布採取行動，例如可能對規範大型科技公司的市場影響力採取更一致的立場。