廢棄家具再生網路化　國寶級木工師傅巧手賦予新生命

▲嘉義縣環保局再生傢俱工場 10月1日起網路平台正式上線！。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣環保局再生嘉俱館網路平台訂於10月1日正式上線，供民眾24小時挑選優質再生傢俱，使再生傢俱更貼近民眾生活，後續將不定期推出競標活動供民眾參與同樂。

環保局表示，去年再生傢俱展售透過結合嘉有好市集以現場選貨購買，近來因疫情影響活動暫停或人員管制，詢問電話不斷，環保局為服務民眾，同時因應網路資訊發達日新月異特建立再生嘉俱館網路平台，讓民眾能隨時選購再生傢俱。

本次建置網站包含「再生傢俱購買」、「資收業務查詢」及「網路回收服務」等便民服務，最大特色為讓民眾選購再生傢俱及申請回收巨大廢棄傢俱上更加便利快速，跟其他縣市類似網站相較，應貼心設有「網路回收」洽詢服務，讓民眾可隨時申請巨大傢俱回收，經專業師傅判定可否回收後，再回覆申請民眾。

環保局表示，再生嘉俱館網路平台主打購買再生傢俱、回收巨大廢棄傢俱及查詢回收業者的便利性，環保局特聘國寶級老木工師傅及優質資深品管人員，賦予這些廢棄傢俱嶄新的生命，甚至擁有全國特有「沙發再生」技術。

再生嘉俱館非以營利為目的，張根穆推薦，再生傢俱價格便宜品質優良，並提供嘉義縣、市地區送貨到府服務，民眾可搜尋再生嘉俱館(http://cyepb.easylife.net.tw/default.asp)上網添購。