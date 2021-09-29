阿伯搖擺過馬路！右邊騎士撞一團　他一見瞬間加速…秒裝沒事走了

記者陳韻如／宜蘭報導

有不少長輩在過馬路時，經常會直接穿越，但危險往往就發生在這一瞬間！宜蘭一名倒垃圾的阿伯，就直接穿越馬路，導致後方車輛發生追撞，一名騎士噴飛犁田，倒在地上久久無法站起。影片曝光後，引發不少網友憤怒，紛紛留言怒罵阿伯，「真的是害死人」。

▲阿伯過馬路還不忘舉起左手示意來車，但卻忘記注意對向來車，造成騎士犁田 。（圖／翻攝宜蘭知識＋）

事發當時，阿伯丟完垃圾後就直接轉身要穿越馬路，而透過畫面可以看到，阿伯還不忘舉起手向左方來車示意，但卻忘了注意對向來車，直接就走了過去，而這時一名外送員見狀緊急剎車，所幸即時剎住，才沒撞上阿伯，但外送員後方車輛卻閃避不及，直接犁田，還向前滑行數公尺，最後倒地久久不能站起，而誇張的是，一直到影片結束後，都未再見到阿伯。





▲後方騎士閃避不及，犁田倒地久久不能站起 。（圖／翻攝宜蘭知識＋）

這段影片曝光後，立刻引發網友熱議，有不少人認為阿伯問題很大，紛紛留言，「老三寶」、「阿伯害死人」、「阿伯仔真是害人不淺」。不過，也有人認為犁田騎士車速過快，「只能怪自己車速，為什麼第一台可以停下來，你就煞不住？」、「雖然阿伯違規穿越馬路但有垃圾車，一定會有穿越丟垃圾的人，減速不是常識嗎？」