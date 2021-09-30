AZ疫苗最新跨國臨床數據曝光　65歲以上保護力83.5％

▲研究人員說，此次臨床數據顯示AZ疫苗對預防重症及住院治療有高度保護力。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）29日發布新冠疫苗最新臨床數據，預防症狀有效性為74%，令人振奮的是，此一數據在65歲以上族群中升至83.5%。此研究結果已發布《新英格蘭醫學雜誌》，共有2.6萬名來自美國、智利、祕魯等國家受試者參與。

路透報導，參與試驗的2.6萬名受試者間隔1個月施打2劑，其中接種疫苗的1萬7600多萬人並未出現嚴重、重症案例，其餘8500人安慰劑對照組則有8例為新冠重症患者、2人死亡，而接種疫苗者並未出現死亡個案。此外，此次試驗並未出現罕見血栓案例。

美國約翰霍普金斯大學疫苗研究人員杜賓（Anna Durbin）表示，研究結果讓她感到又驚又喜，因為這代表著AZ疫苗對預防重症及住院治療有高度保護力。

藥廠阿斯特捷利康曾於今年7月底表示，計畫向美國食品藥品監督管理局（FDA）申請全面批准，而不是尋求緊急授權。當時執行長蘇博科（Pascal Soriot）曾說，希望AZ疫苗能在美國防疫上發揮作用，儘管審查過程會比預期要長。

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