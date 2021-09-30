美眾院通過凍結債務上限法案　闖關參院恐踢鐵板

▲這項法案如今將提交給參議院表決，但幾乎可以肯定會踢到鐵板。（圖／路透社）

文／中央社華盛頓29日綜合外電報導

美國聯邦眾議院今天以219票贊成、212票反對通過一項法案，暫時凍結政府債務上限到2022年12月；若國會遲遲解決不了舉債上限問題，政府資金與財政部應急措施將於幾週後耗盡。

民主黨籍俄勒岡州眾議員史拉德（Kurt Schrader）和緬因州眾議員高登（Jared Golden）與共和黨人一起投下反對票；共和黨籍伊利諾州眾議員金辛格（Adam Kinzinger）則是與民主黨站在同一陣線支持法案的唯一一名共和黨人。

這項法案如今將提交給參議院表決，但幾乎可以肯定會踢到鐵板。法案必須獲得60票，才能在兩黨勢均力敵的參院闖關成功。共和黨人表示，他們不會投票贊成提高債務上限，並呼籲民主黨，要通過相關立法，就透過只需50票的「預算和解」程序。

預算和解是美國國會的特別程序，目的是在參院加速通過某些預算立法，只需要簡單多數的51票或50票加上副總統的決定性一票即可通過。預算和解適用於支出、收入及聯邦債務上限相關法案，參院每年可在這些項目各通過一項法案。

但民主黨籍眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時說，她不贊成採預算和解程序。民主黨人擔心這種做法太過費時。

美國財長葉倫（Janet Yellen）本週告訴國會，聯邦政府可能將於10月18日用罄手頭資金。

眾院21日通過一項類似法案，希望避免政府於本月底關門停擺，能持續運作至12月初，並凍結債務上限至2022年，但在共和黨參議員阻擋下，參院27日未能通過這項措施。