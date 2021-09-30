好心幫朋友意外收留54公斤恐怖惡犬　媽為了救2幼女被活活咬死！

Coos County District Attorney Paul Frasier is shedding light on a fatal dog attack that killed 42-year-old Amber LaBelle in Myrtle Point on Friday. Frasier said the dog had a history of attacks prior to the recent incident. https://t.co/iJkpjvi7vX — NewsWatch 12 (@KDRV) September 27, 2021

記者李振慧／綜合報導

美國俄勒岡州42歲女子拉貝爾(Amber LaBelle)好心幫忙收留朋友的狗，沒想到和2名女兒獨自在家時狗突然暴怒攻擊，她為了救女兒不幸被活活咬死，警察到場時，惡犬竟然還繼續發動攻擊，最後被開槍擊斃。

警方表示，事件發生在24日，拉貝爾的一名男性友人到她家拜訪時，將這條54公斤重的比特犬和美國鬥牛犬混種狗也一起帶來，男子出門時將狗反鎖在房間，結果拉貝爾女兒們意外打開門導致攻擊事件。

鄰居表示，拉貝爾的5歲與8歲女兒目睹恐怖事件，其中一名孩童嚇得跑出來找人幫忙，他見狀立即上前查看，結果看到一條巨大的狗正在攻擊，而拉貝爾已經沒有反應。

警方調查發現，肇事惡犬的主人是一名居住在春田市(Springfield)的女子，該狗今年7月曾在當地攻擊過2名孩童，目前調查人員正在了解狗為何會被帶到庫斯郡(Coos County)。與拉貝爾生下2名女兒的前男友表示，他相信拉貝爾並不知道這條狗的過去，「我只希望世人知道，她在離世前拚了命的拯救孩子，我永遠感謝她」。

▼女在家中被惡犬攻擊。（圖／示意圖／CFP）