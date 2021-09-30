美國裴洛西談「提升台灣國際地位」：是我心中極為特別的地方！

▲吾爾開希前往美國拜會聯邦眾議院議長裴洛西（圖／翻攝自吾爾開希臉書）

記者羅翊宬／綜合報導

中國民運人士、同時是我國立法院人權促進會秘書長的吾爾開希近期前往美國拜會政界高層，包括聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）、民主黨眾議員麥高文（James McGovern）等。他在臉書上透露，裴洛西除了對其所提出的提升台灣國際地位話題予以支持，還特別向他表示，「台灣對我而言，是我心中極為特別的地方！」

吾爾開希今（30）日上午在臉書上發文透露近期訪美拜會聯邦眾議院議長裴洛西的細節，在因緣際會安排下，於當地時間29日上午10時30分順利見到裴洛西，當時裴洛西笑容可掬迎接。在入座後，吾爾開希送給裴洛西從台灣帶來的鳳梨酥，並提到中國近來對台灣實施的鳳梨、蓮霧等水果的封鎖。

裴洛西笑著表示，「這是他們（指中國）的損失。」

吾爾開希透露，他與裴洛西的會談長達40分鐘。在談及美國對中國外交政策的調整時，裴洛西拉著吾爾開希的手表示，「事實證明當初我們是正確的！人全是跨黨派的議題，是我心中最在意並希望留下來的傳承。台灣，是我心中極為特別的地方。」

吾爾開希在貼文中指出，當他會談上提到有關提升台灣國際地位的話題時，裴洛西表達了明確的支持，同時對於吾爾開希提出的具體建議也給予非常積極建設性的回應。

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