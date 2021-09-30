20歲女打完嬌生疫苗「血栓+腦出血」亡　斯洛維尼亞全面暫停接種

▲嬌生集團旗下楊森藥廠（Janssen）開發的單劑新冠疫苗。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

斯洛維尼亞一名20歲女性在接種完單劑嬌生疫苗後，出現血栓和腦部出血的狀況，最終仍不治身亡，因此當局也立刻暫停施打嬌生疫苗，直到調查出兩者關連性為止。

根據《路透社》報導，斯洛維尼亞一名20歲女子在接種完嬌生集團（Johnson & Johnson）旗下楊森藥廠（Janssen）開發的新冠疫苗兩個星期後，突然出現血栓症狀，盧布里雅納（Ljubljana）醫學中心的神經科醫生黎格勒（Igor Rigler）表示，「女子同時出現血栓和腦部出血狀況，送入加護病房仍搶救無效身亡。」

這是嬌生疫苗在斯洛維尼亞發生的第二起嚴重副作用事件，衛生部長波克魯卡（Janez Poklukar）表示，在調查清楚疫苗和死亡原因的關聯之前，會先全面暫停施打，但仍強調，「（疫苗的）好處仍大於風險。」

《半島電視台》報導指出，斯洛維尼亞目前接種率約為48％，近幾周政府力推疫苗通行證，國有企業員工都必須施打疫苗，這也讓嬌生單劑疫苗大受歡迎，且18歲以上都能施打；目前該國政府已經從匈牙利額外購買10萬劑嬌生疫苗，以應付國內需求。

►美CDC鼓勵孕婦打COVID-19疫苗 防重症死亡風險

►美CDC研究：新冠追加劑副作用與第2針類似 症狀多屬輕至中度

►馬來西亞成人接種率近90％ 政府力拼10月重啟經濟

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast