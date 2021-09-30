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67年首例！老翁起床驚見蝙蝠停在頸部　頭痛說不出話30天後病逝

▲▼老人,生病。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲美國一名8旬老翁睡醒驚見蝙蝠停留在他的頸部，沒想到竟罹患狂犬病去世。此為示意圖，非新聞當事人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

美國伊利諾伊州一名8旬老翁在某天醒來後，驚見蝙蝠停留在他的頸部，並在一個月後出現狂犬病症狀病逝。衛生部官員指出，這名患者顯然是被蝙蝠傳染了狂犬病毒，而這也是當地自1954年來的首宗狂犬病例。

據《今日美國》與《獨立報》報導，這名80多歲的老翁在8月份的某天醒來時，發現有一隻蝙蝠停留在了他的脖子上。相關人員將蝙蝠抓住後，檢測出蝙蝠帶有狂犬病毒，因此建議老翁進行「暴露狂犬病後預防療法」，卻被老翁拒絕。

一個月後，老翁開始出現頸部疼痛、頭痛、難以控制手臂、手指麻木和說話困難等與狂犬病相關的症狀，並在不久後病逝，成為當地自1954年來發生的首宗人類感染狂犬病病毒案例。

▲▼蝙蝠。（圖／CFP）

▲美國伊州目前約有30隻蝙蝠帶有狂犬病毒。（圖／CFP）

狂犬病是一種由狂犬病病毒引起的人畜共患病，人類在感染狂犬病毒後，中樞神經系統很有可能會被病毒破壞，最終導致腦疾和死亡。暴露於病毒下卻沒有及時接受預防性治療的患者，通常會在神經症狀出現後死亡。

報導稱，美國的狂犬病例極其罕見，每年大約只有1到3例，但暴露於狂犬病的情況卻十分常見，每年約有6萬人在暴露於病毒後接種疫苗。

伊利諾伊州公共衛生部（IDPH）主任埃茲克（Ngozi Ezike）藉此提醒，狂犬病的死亡率是所有疾病中最高的，然而一旦接觸了帶有狂犬病毒的動物就立刻求醫的話，人們還是有挽救生命的可能，因此「如果你認為自己可能暴露於狂犬病，請立即就醫並遵循醫囑」。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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