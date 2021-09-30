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只會Blah Blah Blah！環保少女嗆英首強森「環保無作為」

▲▼瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg）出席氣候變遷青年行動峰會。（圖／路透社）

▲瑞典環保少女童貝里再現犀利本色。（圖／路透社）

實習記者徐敬璇／綜合報導

為期三天的氣候變遷青年行動峰會（Youth4Climate）於28日在米蘭舉辦，吸引將近400位來自200國的青年參加。其中瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg）在會場上，用「blah,blah,blah」嘲諷各國領袖承諾空泛，與各界對保護環境的無所作為。

18歲的童貝里在氣候變遷青年行動峰會演講時，以模仿態度爆出一連串語句：「重現美好當年，blah,blah,blah」、「綠經濟，blah,blah,blah」、「2050年零碳排放，blah,blah,blah」，諷刺英國首相強森等領袖的氣候環保政策是空洞廢話，應快改革氣候政策。

據《BBC》報導指出，近年越來越多國家提高對於減少碳排放量、氣候變遷的標準。即使如此，依然存在許多挑戰，例如英國曾承諾於2035年會將78%的排放量，以1990年的為基準做削減，實際上減少量不到目標的四分之一。

聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP 26）於10月31日至11月12日在蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）召開，如何計算各國的減排量、籌措對抗氣候變遷資金方法等，將成為會議所需解決的重要問題。強森也表示，會針對煤炭、氣候、汽車、樹木等議題，在會議中採取進一步行動。

▲▼瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg）出席氣候變遷青年行動峰會。（圖／路透社）

▲童貝里28日出席氣候變遷青年行動峰會。（圖／路透社）

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