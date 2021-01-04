瑞典環保少女18歲生日大開玩笑：不再受背後「邪惡操縱者」控制

▲瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者湯子暘／綜合報導

瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg）3日正好過18歲生日，在推特上開玩笑地寫道，自己今晚會在酒吧裡大聊氣候變遷與學校罷工背後的「黑暗秘密」，且「邪惡的操縱者」終於不再能控制她了，諷刺之前全球暖化是謊言、她是父母商業工具的輿論。

她在生日前剛接受完《泰晤士報》訪問，認為自己「全球超級巨星」的熱度不會一直存在，正在試著利用「自己的位置」，在有限的時間內盡可能地完成工作。

Thank you so much for all the well-wishes on my 18th birthday!



Tonight you will find me down at the local pub exposing all the dark secrets behind the climate- and school strike conspiracy and my evil handlers who can no longer control me!

I am free at last!! pic.twitter.com/w1VBG83VVN — Greta Thunberg (@GretaThunberg) January 3, 2021

根據《鏡報》報導，童貝里15歲時便在瑞典議會外發起學校罷工，呼籲全球人民重視暖化議題，隨後又到聯合國氣候高峰會演講，因此被提名諾貝爾和平獎，還被《時代雜誌》評選為2019年度人物。

哈利王子夫婦一向熱愛宣揚環保議題，最近卻因為2019年「11天內4度專機旅行」，引起網路熱議。演員李奧納多作為聯合國氣候變遷的「和平使者」，也曾因「搭私人飛機領環保獎」、喜歡乘坐高耗油遊艇而遭到批評。

▲瑞典環保少女桑柏格（Greta Thunberg）被《時代雜誌》評選為2019年度人物。（圖／達志影像／美聯社）

童貝里被問到名人「雙標行為」時回答，「我不在乎，也沒有告訴其他人應該怎麼做。但當你為環保議題發聲，卻沒有按照你所言去實踐時，自然會受到批評，而你所說的話自然也不會被人當一回事。」

她也對各國減少碳排放的承諾表示懷疑，例如中國自稱將在2060年達到零碳排目標，「如果他們有這個意思的話當然好，但我們不能只是討論未來、幻想、模糊遙遠的日期與承諾。」

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