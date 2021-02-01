　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

諾貝爾和平獎提名「川普又上榜」　和環保少女、WHO共列名單

▲▼川普最新影片呼籲支持者及所有人，在國會當天勿行使暴力，絕口不提彈劾案。（圖／路透）

▲川普任內政績爭議頗多。（圖／路透）

文／中央社奧斯陸31日綜合外電報導

俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼、世界衛生組織及瑞典環保少女桑柏格都獲得今年諾貝爾和平獎提名，他們都是由挪威國會議員提名。2014年以來和平獎得主幾乎全都來自挪威議員提名。

據路透社報導，美國前總統川普和白俄羅斯反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）也在提名名單中。

從世界各地國會議員到諾貝爾得獎者等成千上萬的人，都有資格提名候選人。提名將在今天結束，獲提名不意味就會獲得諾貝爾委員會認可。

奧斯陸和平研究中心（PRIO）主席烏達爾（Henrik Urdal）表示，自2014年以來，諾貝爾和平獎得主都出自挪威國會議員提名人選，僅2019年除外。

根據路透社對挪威國會議員的調查，被提名者包括環保少女桑柏格（Greta Thunberg）、俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）、世界衛生組織（WHO）及其2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗全球取得機制（COVAX）。這項機制要確保貧窮國家公平獲得疫苗。

桑柏格因身為「對抗氣候危機最重要代言人」之一獲得提名，她和他人共同創立的「週五為未來而戰」運動（Fridays for Future）也獲得提名。

納瓦爾尼除獲得俄羅斯學者提名，也「因為俄羅斯和平民主化所做的努力」而獲挪威前部長埃爾維斯圖恩（Ola Elvestuen）提名。

對抗疫情是目前全球關切核心，因此除了世衛組織，全球疫苗與預防注射聯盟（GAVI）也獲得提名。

資訊自由是反覆出現的主題，被提名者包括總部設在美國的保護記者委員會（Committee to Protect Journalists）、前「查理週刊」（Charlie Hebdo）記者拉祖伊（Zineb el-Rhazoui、香港自由新聞（Hong Kong Free Press）網站、總部設在美國的國際事實查核聯盟（International Fact-Checking Network, IFCN）和總部設在巴黎的無國界記者組織（Reporters without Borders, RSF）。

2021年諾貝爾和平獎得主將在10月揭曉。

ET快訊
全台目睹「巨大火球」炸亮夜空9秒！　駕駛傻眼：跟車一樣大
首批10萬多劑輝瑞疫苗4日抵台！　桃園醫護優先接種

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

WHO小組進去華南海鮮市場了！專家現場反應曝　周圍警力層層戒護

俄群眾抗議逾5000人被捕！　歐盟官員譴責：人民能行駛示威權利

英百歲老兵「挺醫護募11億元」感動世界　女兒證實染疫住院

蓋亞那發生規模5.9地震　深度僅10公里

私車載炸藥衝旅館引爆！槍手「無差別格殺」　青年黨宣稱犯案

諾貝爾和平獎提名「川普又上榜」　和環保少女、WHO共列名單

「普丁是賊」！俄群眾連2周示威逾4000人被捕　美譴責粗暴鎮壓

委內瑞拉發明出「神奇藥水」…宣稱滴嘴裡吞下　就能中和新冠病毒

熱帶氣旋安娜襲斐濟…1個月內第2次風災　至少1死5失蹤

東京建了一座神秘「地下神殿」！守護首都圈…巨量洪水瞬間排光

用生命在溜？溜冰小白「伸手求助」　下秒華麗轉圈躺地...網：想跳街舞

高雄女大生騎車口罩從外套飛落 慘遭重罰3600元！父怒批：搶錢

羅時豐「社區廣播」重現感冒廣告！　問小孩：你認識我嗎？…一句話被KO

超實用！iPhone還能自動做筆記　語音秒轉逐字稿網讚：造福學生

偉晉現身電玩展...台下搶答「真被點名」　一看當下手勢恥爆：真的好丟臉

「平鎮某醫院」被定調院內感染　多位民眾收通知...急赴院篩檢

蕭敬騰搭訕宅男工程師...一聽有女友愣住　「對方任職知名公司」老蕭驚呼：哇哇哇

苗栗55歲竊盜犯「為躲警方追緝」　用塑膠布搭屋！彷彿現代魯賓遜

出獄不到一個月！男掛贓牌載友　濱海狂飆「失控撞車」噴飛雙亡

「鑰匙沒拔！」調皮男惡整女駕駛 她急摸車門...女兒奉上國際手勢XD

WHO小組進去華南海鮮市場了！專家現場反應曝　周圍警力層層戒護

俄群眾抗議逾5000人被捕！　歐盟官員譴責：人民能行駛示威權利

英百歲老兵「挺醫護募11億元」感動世界　女兒證實染疫住院

蓋亞那發生規模5.9地震　深度僅10公里

私車載炸藥衝旅館引爆！槍手「無差別格殺」　青年黨宣稱犯案

諾貝爾和平獎提名「川普又上榜」　和環保少女、WHO共列名單

「普丁是賊」！俄群眾連2周示威逾4000人被捕　美譴責粗暴鎮壓

委內瑞拉發明出「神奇藥水」…宣稱滴嘴裡吞下　就能中和新冠病毒

熱帶氣旋安娜襲斐濟…1個月內第2次風災　至少1死5失蹤

東京建了一座神秘「地下神殿」！守護首都圈…巨量洪水瞬間排光

歐陽娜娜機場出事！　遭詭異男子扯髮還問「我能親你嗎」⋯全場尖叫

吃太鹹小心傷腎、傷心　「6大陷阱食物」吃起來不鹹但都藏高鈉

快放假！學生嗨喊「鹹蛋超人台詞」　校方竟誘互相舉報勸退學遭批

唐綺陽運勢／水逆跨農曆年！天秤「改態度」才有桃花 2星座注意財運

全台目睹「巨大火球」炸亮夜空9秒！　駕駛傻眼：跟車一樣大

首批10萬多劑輝瑞疫苗4日抵台！　桃園醫護優先接種

WHO小組進去華南海鮮市場了！專家現場反應曝　周圍警力層層戒護

過年親戚齊聚不怕尬！8款超有趣「設計桌遊」　玩起來氣氛瞬間炒熱

輻射霧來了！今晨8.1℃白天飆28度　周二變天降7度雨區曝

俄群眾抗議逾5000人被捕！　歐盟官員譴責：人民能行駛示威權利

黃立成帶20歲正妹女星回家！　 「深夜親熱摸摸」全被拍

國際熱門新聞

立百病毒有超強抗藥性！宿主又是牠

14天慾難解　她揪防疫旅館員工床戰

耳念珠菌恐成下個大流行　死亡率60%

城市地下巨大神殿　默默守護東京

大兵激戰黑猩猩慘中鏢！揭密首例愛滋患者

好心收留比特犬　人妻崩潰目睹牠咬死6歲兒！

致死率75％「立百病毒」襲亞洲

這國發明神奇藥水　宣稱能治新冠

浪高6米「折斷貨輪」3死　瞬間畫面曝

胎盤做成墨西哥捲　她吃兩胎狂讚

少女慘遭陌生男餵毒！公園上演「12人混戰」

律師聽證會激戰女客　活春宮畫面曝光

俄反對派示威再起　莫斯科封地鐵站

斐濟風災侵襲　至少1死5失蹤

更多熱門

相關新聞

俄群眾示威逾4000人被捕　美譴責粗暴鎮壓

俄群眾示威逾4000人被捕　美譴責粗暴鎮壓

俄羅斯各地今天再現大批示威群眾湧上街頭，要求釋放遭關押的反對派領袖納瓦尼。當局也出動大規模警力鎮壓，據悉已有4000 多人被捕。美國國務卿布林肯譴責俄國政府粗暴行為。

俄反對派示威再起　莫斯科封地鐵站

俄反對派示威再起　莫斯科封地鐵站

川普彈劾案剩10天開庭！驚傳5名律師退出

川普彈劾案剩10天開庭！驚傳5名律師退出

美媒曝彭斯「怕川粉報復」現竟無家可歸！

美媒曝彭斯「怕川粉報復」現竟無家可歸！

繼母調教13年「兒子升格當奶爸」喜抱女兒

繼母調教13年「兒子升格當奶爸」喜抱女兒

關鍵字：

俄羅斯納瓦爾尼川普Greta ThunbergAlexei Navalny

讀者迴響

熱門新聞

藝人開趴29人染疫！曝多人運動照

熱依娜疑回應陳芳語嗆爆！

《全明星》第二季名單曝光　網狂讚「顏值超高」

鄰居要求關WiFi：家有孕婦！　孩子回1句萬人朝聖

即／墾丁晚間驚傳火警！福容飯店回應

屁妹IG自爆新冠還亂跑　她通報1922鬧大了

43K給家用！23歲OL慘被榨乾慘死

葉星辰霸氣「認愛」：我是男友狗

哈士奇吞萬價鱷魚　找嘸上顎殘骸

拜南鯤鯓代天府　新竹男一下車就被提醒：全身雞皮疙瘩

抖音「最辣女海軍」爆殺過五人

即／趙少康申請回國民黨　江啟臣證實了

即／北市大停電突然「一片黑暗」

富豪-196°C冰凍自己50年　現狀曝光

南台灣假鈔流竄！大鈔找零竟給假百元

更多

最夯影音

更多
用生命在溜？溜冰小白「伸手求助」　下秒華麗轉圈躺地...網：想跳街舞

用生命在溜？溜冰小白「伸手求助」　下秒華麗轉圈躺地...網：想跳街舞
高雄女大生騎車口罩從外套飛落 慘遭重罰3600元！父怒批：搶錢

高雄女大生騎車口罩從外套飛落 慘遭重罰3600元！父怒批：搶錢

羅時豐「社區廣播」重現感冒廣告！　問小孩：你認識我嗎？…一句話被KO

羅時豐「社區廣播」重現感冒廣告！　問小孩：你認識我嗎？…一句話被KO

超實用！iPhone還能自動做筆記　語音秒轉逐字稿網讚：造福學生

超實用！iPhone還能自動做筆記　語音秒轉逐字稿網讚：造福學生

偉晉現身電玩展...台下搶答「真被點名」　一看當下手勢恥爆：真的好丟臉

偉晉現身電玩展...台下搶答「真被點名」　一看當下手勢恥爆：真的好丟臉

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面