新加坡人口降至545萬　非居民銳減創50年新低

▲新加坡人口創50年新低。（圖／免費圖庫Pixabay）

實習記者廖翊慈／綜合報導

新加坡受到新冠病毒(COVID-19)疫情影響，連續兩年人口下降。據人才署公布，新加坡去年6月人口較2019年減少0.3%，今年人口減幅更甚於去年。人才署認為是受到旅行限制及經濟不確定性的影響。

據星媒報導，總理公署下的國家人口及人才署統計，非居民人口較去年同期減少10.7%，外籍勞工人數大幅減少，其中減幅最大的類型產業是營建、海事及加工業。人才署對於非居民人口減少的現象表示，因疫情限制跨國行為（包含旅行及跨國工作），以及各國經濟受創工作需求減少，導致外籍就業減少。

▲外籍勞工銳減，影響海事業等。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

此外，官方也表示自1970年起，人口數據除了反映非居民減少，新加坡公民及永久居民也出現下降的現象，與2020年同期相比，公民人口下滑0.7%（下降至350萬人），永久居民則減少6.2%（下降至49萬人），疫情期間旅行限制是2021年新加坡公民及永久居民數減少的主因。

人才署指出，2020年新婚及新生兒人數皆減少，可能為新加坡公民人數下滑的主因，疫情爆發期間實施大型聚會人流管制，導致多數民眾將婚禮延期。官方表示，2020年新加坡共有１萬9340對公民結婚，相較於2019年減少12.3%，這也是自1986年以來最低的對數。

▲新加坡新生兒人數創歷史新低。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

官方統計數據顯示，2020年新加坡共有3萬1816個公民新生兒，相較於2019年減少3.1%。新加坡2020年總生育率(total fertility rate, TFR)為1.10，在疫情衝擊下，創下歷史新低。