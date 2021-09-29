哈爾濱「3隻貓驗出陽性」被安樂死　確診女飼主隔離中急上網求救

記者蔡紹堅／綜合報導

黑龍江省哈爾濱市日前爆發新冠本土疫情，一名隔離中的確診女子接獲通知，家中的3隻貓兩次檢驗出核酸陽性，即將被安樂死。確診女子多次溝通無果，擔心得上網發文求救，引起了大量網友的關注，但遺憾的是，3隻貓最後仍被安樂死處理。

女子在網路上表示，她因為確診，正在隔離接受治療，27日突然收到社區工作人員通知，她留在家中的3隻貓因兩次核酸檢測呈陽性，要被進行安樂死處理，「我知道現在是特殊情況，可能連人都顧及不了，也許大家會覺得只是動物，但對我來說是不一樣的，我每天牽掛的都是牠們，牠們陪伴了我5、6年的生命，我沒有辦法接受。」

▼女飼主上網哭訴，但3隻貓仍被安樂死。（圖／翻攝微博）



女子指出，雖然她多次嘗試溝通，但社區工作人員仍堅持必須將3隻貓進行安樂死，「他們（社區工作人員）的意思就是，沒有別的辦法，必須安樂死，並要我填寫一份同意書。」

根據《新京報》報導，社區工作人員表示，是從貓的肛拭子樣本檢驗到陽性，由於動物現在還沒有專業的治療方法，因此通知主人要進行安樂死，「已經檢測兩次了，都是陽性，這個貓要怎麼救治？沒有給貓救治的地方，而且貓跟人也不同，這貓不處理的話，屋子裡全都陽性，主人回不來，鄰居也回不來，整個單元的人都不能回家，疫情永遠結束不了。」

社區工作人員還說，國家在全力救人，耗費了這麼多的物資在救人，「我們也能理解，畢竟是養了這麼多年的貓，那麼可愛的小生命。」

報導指出，28日下午6時，獲通知3隻貓都已經被安樂死。報導並提到，根據大陸的傳染病防治法，傳染病爆發流行時，必要時可控制或者撲殺染疫動物。