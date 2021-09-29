快訊／蔡英文、賴清德明接種第二劑高端　全程公開直播

總統蔡英文29日於總統府接見2020東京帕運台灣英雄，比照奧運代表團的規格，邀請選手、教練、後勤、裁判等43人入府。「帕運六朝元老」、台灣健力女王林亞璇代表致詞時說，他們跟奧運選手沒有不同，一樣是國人的驕傲、國人的榮耀，雖然跟奧運選手身體有所不同，但為國爭光的心是相同的。