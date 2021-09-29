快訊／蔡英文、賴清德明接種第二劑高端　全程公開直播

▲總統蔡英文施打高端疫苗。（資料照／記者屠惠剛攝）
記者陶本和／台北報導
關於總統蔡英文、副總統賴清德30日施打疫苗之規劃，總統府發言人張惇涵表示，蔡英文與賴清德將分別於上午7點15分及7點45分至預約地點「台大醫學院體育館」接種第二劑高端疫苗。
張惇涵表示，經維安團隊及台大醫院協調，為降低對其他民眾影響，蔡英文將於7點15分、賴清德將於7點45分至現場。同樣依照相關流程，報到、問診、接種疫苗，接種完畢後離開現場，並由醫療團隊後續掌握身體狀況，蔡英文與賴清德也將於臉書直播。
▲總統蔡英文施打高端疫苗。（資料照／記者屠惠剛攝）
記者陶本和／台北報導
關於總統蔡英文、副總統賴清德30日施打疫苗之規劃，總統府發言人張惇涵表示，蔡英文與賴清德將分別於上午7點15分及7點45分至預約地點「台大醫學院體育館」接種第二劑高端疫苗。
張惇涵表示，經維安團隊及台大醫院協調，為降低對其他民眾影響，蔡英文將於7點15分、賴清德將於7點45分至現場。同樣依照相關流程，報到、問診、接種疫苗，接種完畢後離開現場，並由醫療團隊後續掌握身體狀況，蔡英文與賴清德也將於臉書直播。
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