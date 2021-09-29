蔡英文接見帕運台灣英雄　承諾持續打造「無障礙運動環境」

▲總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌於總統府接見2020東京帕運台灣英雄。（圖／蔡英文臉書直播）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文29日於總統府接見2020東京帕運台灣英雄，比照奧運代表團的規格，邀請選手、教練、後勤、裁判等43人入府。蔡英文在致詞時逐一點名每一位帕運選手，承諾會繼續推動無障礙場館、打造培訓模式，一起支持身障運動。

在迎接東京奧運代表團之後，蔡英文表示，今天再次出動三軍儀隊，比照奧運英雄的規格，用隆重方式表達對帕運選手的敬意與感謝。她強調，大家代表台灣踏上帕運，都是台灣人心目中的英雄。

蔡英文也比照接見奧運選手的模式，逐一點名在場的所有帕運台灣好手，包括被稱為最強阿嬤的桌球選手盧碧春，稱讚她的拼勁，全台灣都可以感受到。蔡英文還笑說，「我覺得不能叫妳阿嬤，你好年輕喔！」

接著，蔡英文點到贏得銅牌的田曉雯，以及桌球一哥程銘志、林姿妤。她說，「我很期待你們接下來的表現」，也點名這次帕運開幕式擔任台灣掌旗官的劉雅婷、楊川輝。

蔡英文特別提到楊川輝所說過的一句話，「我喜歡楊川輝所說的『透過跳遠，讓台灣被世界看到』，而你已經做到了！」

蔡英文在逐一點名所有選手之後表示，身為總統，看到台灣選手挑戰極限，國人給予大力支持，真的讓她非常感動，東京帕運過後，政府對於身障運動的推廣與支持，會做得更多、更好。

蔡英文表示，教育部持續推動無障礙場館、打造培訓模式，並請國人一起支持身障運動，打造無障礙運動環境。最後，她強調，帕運選手用運動改變世界的力量，人生有無限寬闊的可能性。

▼總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌在府內接見2020東京帕運台灣英雄。（圖／蔡英文臉書直播）

