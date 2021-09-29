「我們跟奧運選手身體不同」　林亞璇：為國爭光的心是一樣的

▲帕運六朝元老林亞璇進入總統府。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文29日於總統府接見2020東京帕運台灣英雄，比照奧運代表團的規格，邀請選手、教練、後勤、裁判等43人入府。「帕運六朝元老」、台灣健力女王林亞璇代表致詞時說，他們跟奧運選手沒有不同，一樣是國人的驕傲、國人的榮耀，雖然跟奧運選手身體有所不同，但為國爭光的心是相同的。

林亞璇代表致詞時說，感謝總統蔡英文為他們舉辦這麼棒的歡迎活動，也感謝體育署、代表團隊的人員、醫療防護、體能訓練、營養照護等專業人員，在他們的安排下，才可以完賽，平安健康地回台灣。

林亞璇表示，這次參賽面對敵手一點都不孤單，因為有各大媒體報導，有各縣市相挺，有協會、贊助廠商、家人跟親朋好友的陪伴，而更重要的是國人加油打氣，跨海可以感受到台灣最大的溫暖。

林亞璇說，他們要特別感謝教練，教練除了專業技能跟熱情的心，也是選手的手、腳跟眼睛，才可以克服困難跟訓練，還有種種人生的困境，「你們都是我們的家人，我們愛你們」。

接著，林亞璇說，這是她第六次參加帕運，讓她最感動的，是感謝總統蔡英文擔任應援團，號召國人，讓他們知道他們沒有不同，他們一樣是國人的驕傲，一樣是國人的榮耀。

「我們跟奧運選手身體有所不同，但為國爭光的心是沒有不同的。」林亞璇表示，秉持這個信念會繼續努力，專注投入比賽跟自己練習上，相信蔡英文跟全國民眾會繼續為他們加油，當他們最強、最有力的後盾。