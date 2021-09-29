　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「我們跟奧運選手身體不同」　林亞璇：為國爭光的心是一樣的

▲▼帕運六朝元老林亞璇進入總統府。（圖／總統府提供）

▲帕運六朝元老林亞璇進入總統府。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文29日於總統府接見2020東京帕運台灣英雄，比照奧運代表團的規格，邀請選手、教練、後勤、裁判等43人入府。「帕運六朝元老」、台灣健力女王林亞璇代表致詞時說，他們跟奧運選手沒有不同，一樣是國人的驕傲、國人的榮耀，雖然跟奧運選手身體有所不同，但為國爭光的心是相同的。

林亞璇代表致詞時說，感謝總統蔡英文為他們舉辦這麼棒的歡迎活動，也感謝體育署、代表團隊的人員、醫療防護、體能訓練、營養照護等專業人員，在他們的安排下，才可以完賽，平安健康地回台灣。

林亞璇表示，這次參賽面對敵手一點都不孤單，因為有各大媒體報導，有各縣市相挺，有協會、贊助廠商、家人跟親朋好友的陪伴，而更重要的是國人加油打氣，跨海可以感受到台灣最大的溫暖。

林亞璇說，他們要特別感謝教練，教練除了專業技能跟熱情的心，也是選手的手、腳跟眼睛，才可以克服困難跟訓練，還有種種人生的困境，「你們都是我們的家人，我們愛你們」。

接著，林亞璇說，這是她第六次參加帕運，讓她最感動的，是感謝總統蔡英文擔任應援團，號召國人，讓他們知道他們沒有不同，他們一樣是國人的驕傲，一樣是國人的榮耀。

「我們跟奧運選手身體有所不同，但為國爭光的心是沒有不同的。」林亞璇表示，秉持這個信念會繼續努力，專注投入比賽跟自己練習上，相信蔡英文跟全國民眾會繼續為他們加油，當他們最強、最有力的後盾。 

►身上有這種香氣，桃花多到趕不走

ET快訊
快訊／蔡英文、賴清德明接種第二劑高端　全程公開直播
資生堂千金列30條件審核老公！婚前簽「財產分開制」
江俊翰否認三度吸毒　前男友揭關鍵證據打臉
好食券擬推「晚鳥優惠」　網怒：早綁卻被耍
那對夫妻Nico收「18萬卡費」嚇死！　老公差點被逐出家門
2交警口交影片瘋傳！　警政署回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／蔡英文、賴清德明接種第二劑高端　全程公開直播

數位五倍券砸9.7億仍當機　蔡壁如：九大券三大亂！還搞烏賊戰術

嘉義基地F-16V戰機頻傳人為疏失　作戰隊長遭拔官嚴懲

「我們跟奧運選手身體不同」　林亞璇：為國爭光的心是一樣的

蔡英文接見帕運台灣英雄　承諾持續打造「無障礙運動環境」

歐盟肯定台灣是重要經濟夥伴　外交部：持續加強互利互惠友好關係

「假消息、政治包裝攻擊執政成果」　蔡英文示警：會越來越多！

誤打BNT原液　柯文哲：在加護病房打5倍強心劑「早就心律不整」

岸田文雄當選自民黨總裁成新日相　外交部：持續推動台日實質合作

台灣「幸福之地」卻變最危險地方　柯文哲酸蘇貞昌：話都你在講

前女F4 Amy被酗酒家暴夫「扯髮腳踹」　「手腳瘀青」露面暴哭：為兒子堅強起來...

騎士耍帥派出所前表演「翹孤輪」警車剛出門巡邏就撞見追上開單

1天尻3次！主人：你結紮了　法鬥聽到秒垮臉心死QQ

史上最強螳螂「擁有見聞色霸氣」　大戰雷射火花！直接跳敵人頭頂

路邊停「10cm寬白線內」竟算違停 狂開單民怨...警：屬機慢車道不能停

句句戳心！老師「說過的那些話」 上周教到哪、管秩序被無視發飆

東澳隧道駕駛不看燈「整排違規」　一路順暢無車他：以為自己開錯

色狼盯上女學生！一路尾隨進大樓 母大喊化解危機...家長驚：好可怕

進口車停社區大樓「遭磁磚砸毀」 原車價700萬起跳！管委會：賠2萬

陸大媽大爺硬闖比賽中球場！　吶喊加油撬壞鎖只為跳廣場舞

快訊／蔡英文、賴清德明接種第二劑高端　全程公開直播

數位五倍券砸9.7億仍當機　蔡壁如：九大券三大亂！還搞烏賊戰術

嘉義基地F-16V戰機頻傳人為疏失　作戰隊長遭拔官嚴懲

「我們跟奧運選手身體不同」　林亞璇：為國爭光的心是一樣的

蔡英文接見帕運台灣英雄　承諾持續打造「無障礙運動環境」

歐盟肯定台灣是重要經濟夥伴　外交部：持續加強互利互惠友好關係

「假消息、政治包裝攻擊執政成果」　蔡英文示警：會越來越多！

誤打BNT原液　柯文哲：在加護病房打5倍強心劑「早就心律不整」

岸田文雄當選自民黨總裁成新日相　外交部：持續推動台日實質合作

台灣「幸福之地」卻變最危險地方　柯文哲酸蘇貞昌：話都你在講

阿金見雕像「秒衝腳下」乖坐等丟球　見它沒反應狂跳吸引注意

快訊／蔡英文、賴清德明接種第二劑高端　全程公開直播

台東馬蘭榮家174住民　完成第二劑疫苗接種

見貓倒地0反應超心急　下秒「怒瞪報平安」她氣笑：X！眼淚還來

長榮摘SKYTRAX九項殊榮　再度蟬聯全球十大最佳航空

民進黨台東縣黨部接地氣　「女性政治下午茶」恢復舉辦

全力拚戰已成習慣　藍寅倫：受傷懊悔也沒用

全運／新北市2比0退台南市創歷史闖決賽　靠戰術和溝通問鼎首冠

幼貓突大哭！二哈怕被誤會是惡霸　委屈「斜眼狂瞄」笑翻百萬網

【廣編】永豐DAWHO突破百萬數位帳戶　品味生活家直播分享房市及理財新觀點

結帳「肝連妹」事業線太禮貌 網友暴動釣出本尊：歡迎來看

政治熱門新聞

快訊／新北看護足跡曝！　上菜市場2小時、4天都去這間7-11

顏清標撂台語畫面曝！他酸顏寬恒想吃水餃

台灣GDP成長率6%　王浩宇嘆：政府還是被罵

恩主公醫院沒稀釋BNT原液　接種人數少6倍、百位民眾沒打到

民眾黨美女刺客第一棒！林珍羽披2022戰袍　柯文哲：要認真選

柯文哲槓花敬群　政大教授也參戰

蔡英文執政6年舉債1.2兆　創20年來最高

獨／北市副發言人林珍羽10月離職

北市電影院今起取消梅花座　情侶終於能坐一起

新北居家列管52人暴增至127人　侯友宜揭原因

快訊／台灣國際防疫跌至第42名　輸南非、埃及、秘魯

為何台中人不滿陳柏惟　他揭關鍵：反對疫苗進口採購

LIVE／新北印尼女確診「採檢9次陰轉陽」　侯友宜最新說明

議員爆北市公園處驚見「寄生上流」

更多熱門

相關新聞

蔡英文接見帕運台灣英雄　承諾持續打造「無障礙運動環境」

蔡英文接見帕運台灣英雄　承諾持續打造「無障礙運動環境」

總統蔡英文29日於總統府接見2020東京帕運台灣英雄，比照奧運代表團的規格，邀請選手、教練、後勤、裁判等43人入府。蔡英文在致詞時逐一點名每一位帕運選手，承諾會繼續推動無障礙場館、打造培訓模式，一起支持身障運動。

「假消息、政治包裝攻擊執政成果」　蔡英文示警：會越來越多！

「假消息、政治包裝攻擊執政成果」　蔡英文示警：會越來越多！

快訊／蔡英文恭賀岸田文雄當選　「樂意與挺台友人交流互動」

快訊／蔡英文恭賀岸田文雄當選　「樂意與挺台友人交流互動」

「帕奧選手鼓勵到許多身心障礙朋友」　賴清德：你們是大家的燈塔

「帕奧選手鼓勵到許多身心障礙朋友」　賴清德：你們是大家的燈塔

蔡英文發賀電恭喜朱立倫　林錫耀憂國民黨「深藍當道」

蔡英文發賀電恭喜朱立倫　林錫耀憂國民黨「深藍當道」

關鍵字：

2020東京帕運帕運林亞璇蔡英文

讀者迴響

熱門新聞

直擊郭書瑤「信義區街頭脫衣」尺度超開！

拒絕只穿內衣出演「3天賺12萬」　網紅錯失出演《魷魚遊戲》

四叉貓打高端「二度驗抗體」猛竄25倍！

林依晨爆懷孕了！卸貨倒數「10月當新手媽咪」

江俊翰含淚出櫃！被爆「多人運動」又染毒

恐怖挖眼男抓到了！超商女店員恐失明

台南葬儀社老闆輕生亡　生前和解失敗遭送辦

27億威力彩得主是3位年輕人！民營企業上班　「開心到頭昏」沒規劃下一步

林依晨證實懷孕！親曝「確切預產期」

人妻做直銷搞上床！狂戰20回合…夫見滿身吻痕綠炸

屏東惡男沒戴口罩暴走　徒手挖女店員眼睛

中午截止！「AZ第2劑」符合資格者快登記　6大QA一次看

遭惡男戳雙眼痛毆恐失明　女店員慘況曝

快訊／鈕承澤確定要關了！

寶可夢貼圖不用錢！　22組LINE貼圖免費下載

更多

最夯影音

更多
前女F4 Amy被酗酒家暴夫「扯髮腳踹」　「手腳瘀青」露面暴哭：為兒子堅強起來...

前女F4 Amy被酗酒家暴夫「扯髮腳踹」　「手腳瘀青」露面暴哭：為兒子堅強起來...
騎士耍帥派出所前表演「翹孤輪」警車剛出門巡邏就撞見追上開單

騎士耍帥派出所前表演「翹孤輪」警車剛出門巡邏就撞見追上開單

1天尻3次！主人：你結紮了　法鬥聽到秒垮臉心死QQ

1天尻3次！主人：你結紮了　法鬥聽到秒垮臉心死QQ

史上最強螳螂「擁有見聞色霸氣」　大戰雷射火花！直接跳敵人頭頂

史上最強螳螂「擁有見聞色霸氣」　大戰雷射火花！直接跳敵人頭頂

路邊停「10cm寬白線內」竟算違停 狂開單民怨...警：屬機慢車道不能停

路邊停「10cm寬白線內」竟算違停 狂開單民怨...警：屬機慢車道不能停

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面