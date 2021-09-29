「假消息、政治包裝攻擊執政成果」　蔡英文示警：會越來越多！

▲兼任民進黨主席的總統蔡英文。（圖／民進黨提供）



記者陶本和／台北報導

兼任民進黨主席的總統蔡英文29日於中常會上，向黨內示警，最近很多假訊息、政治攻擊包裝在一起，對執政成果提出扭曲指控，她認為，未來這樣狀況會越來越多，要求大家澄清速度要更快，回應更簡明扼要。

蔡英文在會中表示，這幾天疫情穩定，疫苗正逐步施打，覆蓋率已經超過五成，隨著疫情受到控制，指揮中心也放寬了部分的防疫管制措施，但她還是要提醒大家，疫情隨時可能有變化，還是要戴好口罩、勤洗手。

「疫情有控制好，振興才振興得起來。」蔡英文說，這幾天，振興五倍券開放登記，無論是數位綁定或紙本預約，反應都很踴躍。

她說，振興券等同現金，中央各部會、地方政府都有加碼，這幾天她有機會接見團體、企業，也都拜託他們要多多幫忙，政府跟民間攜手，我們一定會把內需振興起來。

此外，蔡英文也示警，最近發現很多假訊息，和政治攻擊包裝在一起，對我們執政成果提出扭曲事實的指控；她提醒，未來這樣的狀況，也可能會越來越多，大家的澄清速度要更快、回應要更簡明扼要，才能夠讓民眾很快理解事實的真相。

最後，蔡英文說，前幾天國民黨也選出了主席，第一時間就給予祝福，也期待在民主機制下，未來政黨競爭，可以更理性、就事論事。