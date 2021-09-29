慎入！北斗東螺溪驚見上萬隻肥大白蛆　里長硬著頭皮撈　

記者唐詠絮／彰化報導

成千上萬隻蠕動白色小蟲，密密麻麻吸附在彰化縣北斗鎮舊濁水溪沿岸，太陽光一曬，萬頭鑽動，畫面令人頭皮發麻，這些白蟲到底是甚麼，有遊客說是「腐屍蛆」、也有居民說是「糞便蟲」，也有民眾異想天開的指出，這些有可能是釣魚客專門養的白蛆，「正港天然耶」。

▲彰化北斗河濱公園舊濁水溪流長滿白蛆。（圖／民眾提供，以下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲遠看就像一坨棉花。

附近居民指出，走到這段長滿白蛆的溪流，遠看就像一條白色的棉花黏在河岸，定睛一看竟是一條條的蟲，真的「太噁心了」，但很奇怪的是附近沒有大蒼蠅，也沒有死貓死狗，之前也沒有發生過這種奇怪的現象，那為何會出現一大片肥大的白蛆，紛紛將矛頭指向周邊畜牧場所排放的糞水所致。

▲里長據報後前往清理白蛆。

據了解，這段上游水域，已經成了三不管地帶，沿岸周邊雜草叢生，公所曾與水利局協調過，為了不讓溪水變成死水，達成共識每周放水一天，也曾於今年初會勘將設水門，眼看也已經過了快一年，至今也沒有任何下聞。

民眾發現這群白蛆後，通報五權里長謝政良，上午他也拿著竹子把這些白蛆全部撥進溪水全給魚兒享用，他明天將會再往上游一探源頭，會不會是有死豬或是死雞造成白蛆氾濫成長，也希望相關單位能正視環保及相關衛生觀念，要不然衍生的後果將為東螺溪帶來生態浩劫。

►私驗高端抗體罰不罰？禾馨「6月就報備」衛生局長直球對決 劇情大逆轉

►G奶護理師租屋「色房東」降1萬包3條件…她不敢要了！