慶祝母親節　里港警國小加強交安宣導保平安

▲里港警分局交通組到轄內九如後庄國小舉辦交安宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東九如鄉後庄國小於7日舉辦母親節闖關活動，里港警分局交通組準備豐厚的宣導品，到場設攤進行交通安全宣導，讓師生一同來瞭解交通安全相關常識，還致贈小禮物，在歡慶母親節同時，叮嚀大家周末假期出遊的行車安全。

▲▼標誌、體驗穿防彈背心。



透過這次活動，讓小朋友了解警察工作不只有抓壞人，還要負責交通疏導及車禍處理等工作；交通組首先播放各種交通安全教育影片並進行交通規則有獎徵答，藉由影片及相關問題思考提升小朋友們的交通安全意識，小朋友們踴躍搶答，氣氛十分熱絡。

而為推廣兒童交通安全觀念也做交通標誌及標線教學、如何安全通過路口、教導安全帽正確扣戴方式及交通號誌認識等，搭配指揮棒、反光背心、旗幟、測距輪、酒測器、手銬等與交通稽查相關警用裝備，供小朋友穿戴，並說明交通違規的後果，提醒民眾遵守交通規則、防禦性駕駛及酒後不開車等行車安全手則，避免發生交通事故，確保交通全安。

分局長楊龍祥表示，藉由這次交通安全宣導活動，拉近民眾與警察的距離，也讓小朋友們對警察工作有更深的了解，培養正確法治及路權概念，讓交通安全觀念向下紮根。

►Her今天推出「專櫃熱銷明星小物組」7選1原價1960元，特價555元