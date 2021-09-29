沒有黑天鵝的天鵝湖！　蔡育輝批市府任由新營天鵝湖公園被荒廢

▲台南市議員蔡育輝，批評市府任由新營邊緣化，新營天鵝湖公園這麼美麗的地方卻不投資建設，任由公園被荒廢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新營天鵝湖公園是國家級重要濕地，但從縣市合併升格後2011-2020年，台南市觀光旅遊局卻只在這裡投資7萬多元設施，市議員蔡育輝29日在觀旅局業務報告中播放市民長期拍攝的景觀和豐富的鳥類生態，批評市府任由新營邊緣化，這麼美麗的地方卻不投資建設，乾脆像黑雞議員講的，「溪北」獨立好了。

蔡育輝指出，他從觀旅局所給的資料中統計，這麼多年來新營天鵝湖完全缺乏觀光建設，觀旅局總計只在這裡投資7萬多元。他當場秀出市民在天鵝湖拍攝的美景和鳥類生態，這裡曾出現40多種鳥類，但現在連天鵝湖應有的黑天鵝、綠頭鴨悠遊的畫面都看不到了，水上活動連個搭船處都沒有，為何這麼美麗的地方不編些經費來營造？不多用點心來辦活動行銷？

觀旅局長郭貞慧等主管回覆，天鵝湖公園已由公所代管，水利局每年也有編列2、300萬元經費，觀旅局經費有限，多做的是軟體和辦活動。

蔡育輝指出，委託公所管理，公所自己有錢嗎？水利局補助是做基礎的水利設施，水利局的補助是有用來觀光行銷嗎？市府與公所是一體的，市府各單位都應該給公所經費啊！讓地方都能有更好的發展。2011至2020年來天鵝湖的觀光投資只7萬多元，我們需要觀旅局關愛的眼神，有沒有舉辦帶動地方發展及觀光人潮的活動？不要一講就推來推去，合併這麼久什麼都沒有做。