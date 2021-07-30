李中岑+蔡淑惠+蔡育輝　轟前朝賴清德不重視體育

▲台南市議員李中岑、蔡淑惠、蔡育輝，建議黃偉哲市長制定台南市運動場館自治條例，並制定台南市各級比賽得獎運動員補助及就業辦法。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



鄭怡靜桌球奪牌，引爆台南前朝市長不重視體育話題，市議員李中岑、蔡淑惠、蔡育輝追問黃偉哲市長，誰讓台南市桌球館消失，議員們拿出許添財、李孟諺、賴清德3人照片，要求給答案，教育局長鄭新輝答說，台南桌球館事件發生在2017年，議員指是副總統賴清德「德政」，難怪市府不敢說真話。

蔡育輝指出，台南市政府重視體育嗎？溪北爭取設置國民運動中心，市府卻決定設在南瀛綠都心，剝奪兒童遊戲區、籃球場和綠地，這適合嗎？如果真有心，為何不選擇新營市近千坪的原果菜市場用地設置國民運動中心，讓溪北市民能扶老攜幼同時擁有兒童遊戲區，可以打籃球，也有國民運動中心。黃偉哲市長說，不反對，只要法令可以就同意。

李中岑說，自己是一位不務正業的選手，不是每位許手都能像她這樣幸運轉換跑道，對選手來說，台上一分鐘台下十年功，你看不到的是如雷掌聲背後，默默耕耘的辛酸，這次網友為了鄭怡靜桌球奪銅爆料，有人不重視體育讓台南市沒有桌球館，還讓鄭怡靜遷戶籍，這番爆料引爆相關話題，究竟是哪位市長不重視桌球不重視體育？

議員們拿著許添財、李孟諺、賴清德三人的照片，追問前朝是誰？蔡淑惠指出，很多人問議員到底是哪一位前朝市長？是賴清德、李孟諺或許添財，到底是哪一位市長？應該還給黃偉哲市長一個公道。

教育局長鄭新輝答詢說，沒有意義，發生在2017年。蔡淑惠說，2017年不是賴清德市長嗎？為何不敢講是因為他是副總統嗎？責任全推監察院，全是因為賴清德不重視體育不重視桌球館場址，所以連一個桌球館都保不住，難怪網友怒火中燒追究責任。

李中岑哽咽的表示，她是關心台南之光的未來，並不是如市長所言攻擊市府，東奧奪牌選手大家都已認識，但台南市還有好多優秀選手，像軟網楊勝發曾為台南在全運會奪四金，現在已轉往新竹任專任教練，為新竹爭取四面全中運金牌，郭家瑋也是曾為台南奪六金，現在考取新北市專任教練，余凱文曾為台南奪八金，現在退伍卻失業，黃偉哲市長想繼續看到優秀人才持續流失嗎？

李中岑、蔡淑惠、蔡育輝說，要訓練選手就要請假，有哪一個公司會為選手量身訂做一個職位讓他們安心訓練？議員們建議黃偉哲市長，制定台南市運動場館自治條例，並制定台南市各級比賽得獎運動員補助及就業辦法。

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