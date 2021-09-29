花敬群挨批對蔡英文說謊　內政部澄清：一般徵收面積確實大幅降低

▲花敬群、徐世榮。（合併圖／記者林敬旻攝、ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

台北市長柯文哲近日因蓋公宅議題槓上內政部次長花敬群；不料，曾公開要求與花敬群針對區段徵收公開辯論的政大地政學系教授徐世榮今（29日）也參戰，批評花敬群公然對總統蔡英文說謊，實在是有夠可恥。對此，內政部下午澄清，2019年與2020年一般徵收面積分別降為31.22公頃與36.38公頃，確實明顯大幅降低，並無錯誤或說謊情形。

徐世榮29日上午在臉書上傳一張擷取自臉書粉專「峰狂打臉94爽」的圖片，上面寫著「徐世榮：蔡總統是任內土地徵收最多的總統！ 花敬群:誇張且不實的說法！」「2000年-2011年，平均每年政府徵收土地達到951公頃（馬英九時期），蔡英文上任2016-17平均降至200公頃以下，2018年降至100公頃以下，2019年史上最低降至31.22公頃。」

徐世榮寫道，真想不到綠營網軍側翼至今還在散播花敬群的謊言，如果花敬群講的是真的，那麼就請民進黨立即修正《土地徵收條例》，全數將「區段徵收」所有條文及專章從該條例中刪除，可以嗎？一個政務官公然在總統面前及總統府內說謊，實在是有夠可恥。

接著，徐世榮再發一篇文章，表示「蔡英文總統的官箴已經嚴重敗壞！」今年4月22日，在總統府內，花敬群公然在蔡英文、內閣官員及與會來賓面前說謊，事後雖被糾正，卻都沒有澄清及道歉，竟然還可以繼續的說謊，網軍側翼至今也還不斷的在散播他的謊言。

徐世榮認為，花敬群膽敢在總統面前說謊，這有三種可能：第一、花敬群知道總統不懂，他意圖矇騙總統及社會大眾；第二、花敬群知道總統是懂的，但他認為總統會允許他說謊；第三、總統明知花敬群在說謊，但是她卻默認他說謊。徐也說，「此事相當嚴重，因為不論是上述的哪一種可能，都表示蔡英文總統的官箴已經嚴重敗壞！」

對於徐世榮的指控，內政部下午表示，針對29日學者認為內政部徵收數據說謊，要澄清回應，土地徵收條例於2000年制定公布，於條例施行初期10年（2000-2010年），每年核准一般徵收面積平均約951公頃。

內政部強調，但為保障民眾財產權益，在近年特別強化徵收審議機制，並鼓勵以協議價購取得用地，在與需地機關共同努力下，2019年與2020年一般徵收面積分別降為31.22公頃與36.38公頃，確實明顯大幅降低，並無錯誤或說謊情形。

內政部也說，至於區段徵收則為土地整體利用開發方式，透過區段徵收開發方式，除可取得公共建設所需用地外，區內民眾同時可依意願選擇領取地價補償或領回土地，共享開發利益與整體環境改善。「區段徵收與一般徵收本質不同，兩者並不適合混為一談」。

內政部表示，經統計目前區段徵收地區地主選擇領回抵價地比例高達95％以上，顯見此制度獲得多數民眾的支持與認同。目前內政部也正審慎檢討精進區段徵收制度，包括加強居住權保障，提供多元安置方案及擴大放寬安置對象等，積極改善制度存在之缺失，期盼各界能回歸理性討論，尊重各方專業意見，使制度更臻完備。