北市匡11人PCR出爐！50多歲染疫男「曾出入萬華」　黃珊珊：沒特殊場所

記者袁茵／台北報導

台北市28日新增1例本土個案為案16315，北市衛生局當時表示，該案為50多歲男性，曾於5月在萬華有「出入一些場所」，但5月14日採檢陰性，9月27日採檢陽性，Ct值28.4。台北市副市長黃珊珊29日表示，個案於9月28日二採時，Ct值高達39，加上經過檢驗抗體後，認為是殘陽舊案，目前匡列居家隔離14人，有11人PCR結果為陰性。

台北市政府29日下午召開防疫記者會，黃珊珊說明，案16315是50多歲中正區男性，今年5月曾在萬華區一些足跡跟活動，所以5月14日採檢陰性，9月27日因為要出國工作採檢，結果PCR陽性，當時採檢Ct值為28，但9月28日二採時Ct值高達39，經過檢驗抗體，IgM是陰性，IgG是正（陽性），「所以我們認為是殘陽舊案。」

黃珊珊表示，此案共匡列居家隔離14人，其中3名親友都是陰性，7名職場接觸者中有6人陰性，1人報告尚未出爐；另還有4名朋友，2人採檢為陰性，另外2人是其他縣市者，由衛生局評估採檢。

針對北市衛生局28日稱，案16315曾在5月「出入萬華一些場所」，究竟為哪些場所？黃珊珊回應，5月時萬華是個疫區，幾乎很多足跡和相關活動都會接觸到確診者，目前查到都是在萬華有些正常出入，並沒有特殊場所。

▼台北市副市長黃珊珊。（資料圖／台北市府提供）

