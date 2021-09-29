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陸展開新冠疫苗「第三劑」接種　第一階段先鎖定「高風險人群」

▲廣州民眾施打新冠疫苗。（圖／CFP）

▲大陸部分地區已針對高風險人群展開第三劑接種。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸疾控中心免疫規劃首席專家王華慶29日表示，目前有些地區已經按照疫情防控需要，開始對重點人群進行「加強免疫」。王華慶所說的「加強免疫」，指的就是完成接種2劑疫苗6個月之後，再注射第3劑「加強針」。

王華慶指出，目前為止，大陸新冠疫苗已經接種超過22劑次，相關研究顯示，相對於接種規模，接種疫苗後感染的病例數是少數，「全程免疫接種後，感染的風險比未接種者是明顯降低的。」

王華慶提到，國藥中生北京所和武漢所、科興中維、康希諾幾家公司均報告了在完成原疫苗免疫程序基礎上進行「加強免疫」的臨床研究結果，結果顯示，按照原定免疫程序接種完成滅活疫苗或腺病毒載體疫苗6個月後，用原疫苗進行加強免疫，均未出現嚴重不良反應。

▲▼中國科興疫苗。（圖／CFP）

王華慶說，中科院生物物理所的研究表明，滅活疫苗第三劑加強免疫後，不僅抗體水平大幅度提升，抗體譜也更廣了，對抗各種變異株的能力增強了，「目前我國疫情防控形勢良好，重點是外防輸入，對輸入風險高的，比如海關、邊檢、航空、隔離點防疫、定點醫療機構等工作人員，在完成免疫程序6個月後，可開展加強免疫。」

王華慶還說，基於國際交往的需要，建議對已完成免疫程序6個月的上述人群也可進行加強免疫。

另外，王華慶也強調，當前有些地區已經按照疫情防控需要，開始對重點人群進行加強免疫，但是否需對全人群加強免疫，有關部門還需進一步研究，並根據疫情形勢綜合研判。

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關鍵字：

新冠疫苗疫苗加強免疫第三劑第三針

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