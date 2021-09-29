獨／控台大教授性侵爆案外案　3聯單曝玄機：被告還有科技董座

▲1名自稱台大女學生28日在Dcard社群po文表示遭該校某教授性侵。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

1名自稱就讀台大的女網友28日在知名社群《Dcard》台大版PO文表示，透過LINE和教授相約討論學業規劃，未料竟遭到教授誘騙上床，原PO甚至表示對方未戴套使自己疑似感染性病，並秀出對話截圖和報案三聯單佐證；但《東森新媒體ETtoday》記者查證，發現女學生PO文的報案三聯單被告根本不是她LINE截圖對話的該名教授，而是另一名科技公司負責人，該女以另名男子性侵三聯單，PO文指另名台大教授，也讓整起性侵疑雲重重。

這名女原PO在《Dcard》貼出自己與教授對話截圖、顯示曾與該名教授相約在台大後門位於辛亥路的星巴克討論，自稱遭該名已婚教授誘騙上床發生關係，且指責該名教授沒有戴套、害自己感染性病，並附上報案三聯單表示已提告性侵害。

▲1名自稱台大女學生28日在Dcard社群po文表示遭該校某教授性侵，但經查證該三聯單提告對象是另名科技董座。（圖／記者張君豪翻攝）

受害女學生發文表示自己有精神身心障礙，認為教授利用其疾病誘騙自己上床「他騙我單身，其實他已婚有2個小孩，並在外面還有維持好幾年的固定炮友」，被害人並指出曾遭該名教授威脅「他身後有人，黑的白的都有，在我報案前，就會出手處理我跟我的家人」該女並PO出台北市警局的報案三聯單證明自己所言屬實。

但記者調查，《Dcard》女大生所PO的報案三聯單證實是今年2月間，由台北市某派出所受理報案開出，據悉女被害人是透過手機打110報案指控遭男子性侵，警方獲報後緊急派遣警網到現場處理，才發現女學生指稱的性侵加害人正是倒在屋內床上呼呼大睡的男子。

因女方堅持控訴：枕邊人違反她意願性侵提告，警方只能依法受理、警員當場把涉案人逮捕帶回警局偵訊，當天就移送地檢署偵辦。不過最關鍵的問題是，該張三聯單的猥褻性侵提告對象，並非該女PO文LINE截圖所指控的台灣大學某知名教授，女學生提告對象竟是另外一名科技業負責人H男。

加上被害女大生透過社群PO文內容若屬實，是否顯示該女曾遭性侵提告對象不止一人？又或者是被害女學生PO文截圖時弄錯了提告對象的報案三聯單，甚至是原PO可能拿著提告A男的報案單據來影射台大教授涉案，整起爆料文隨著資訊越來越多，更顯疑雲重重。

目前台大校方證實確實有收到通報，校內性平會依規定展開調查，遭影射教授在事情曝光後，已將自己臉書、YouTube頻道、貼文影片下架，記者發送電郵給該名教授查證，目前尚未獲得回應。

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