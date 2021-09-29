　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

打完BNT「月經來了」爆共鳴！女大生離奇狀況崩潰：怎會尿失禁

▲下體不適示意圖。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲有女大生接種完BNT，生理期就來了；還有女大生竟出現尿失禁的情況。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

BNT疫苗開打，全台有5縣市於22日起率先於校園接種，讓學生能安心開學。就有女大生打完疫苗後，卻出現奇怪的身體狀況，在《Dcard》上發文「BNT是催經針嗎？不曉得」，表示自己打完疫苗後，月經就來了；另一位20歲女大生則崩潰發文「打完BNT尿失禁」，直呼「好難啟齒」超尷尬，話題引發討論。

第一位女大生在27日發文，說她25日施打BNT後，第一天只感覺到肚子餓、手痠，第二天有出現頭痛、肩膀痠痛、昏昏沉沉的情況，重點是第三天，「起床準備上課，尿尿一擦卻發現，月經來了啦！」一查發現打疫苗有可能會亂經，「沒想到BNT不僅有防護力而且還是催經針呢！」除了意想不到的姨媽來訪，她直說自己一切安好。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，不少女網友也驚呼有感，「我也是，打完後，隔天月經馬上來」、「我月經遲來，打完疫苗第一天月經就來了」、「打完我也是生理期來了！雖然月經本來就要來了，早三天，真的是催經針。」不過這一點似乎因人而異，因為也有女網友說自己沒有這個情形。

▲台中大墩國中接種BNT，5名學生不適送醫。（圖／記者游瓊華攝）

▲全台國高中生日前陸續開打BNT疫苗。（圖／記者游瓊華攝）

影響生理期倒還好，另一位女大生就困擾了，因為她打完BNT後，竟然「尿失禁」，讓她相當崩潰「好難啟齒，關於打完疫苗有尿失禁的副作用。」她透露，自己是28日接種，打完當下一切正常，回到家後，約打完1個小時左右，突然內褲濕了一大片，一看傻眼「是尿，幾乎快滲透褲子的量……」

她指出，打疫苗前自己從來沒有漏尿過，也幾乎沒有分泌物，而且接種完BNT後就一口水都沒喝，不禁求助「我才20歲，有尿失禁的前輩嗎？」底下就有人趕緊留言，「先不管這個，妳應該先看醫生啊」、「趕快回診啊……這明顯不正常吧= =」。

▲▼四種新冠疫苗 高端 莫德納 AZ BNT。（圖／記者呂佳賢攝）

▲打完BNT疫苗後，學生紛紛討論起身體出現的狀況。（圖／記者呂佳賢攝）

本站25日報導《第九輪BNT「這3對象」今開打！接種前掌握6大QA　必知防暈針撇步》，BNT疫苗接種後，可能發生的反應大多為接種部位疼痛、紅腫，通常於數天內消失，可適度冰敷，勿揉、抓接種部位。接種疫苗後可能有發燒反應(≧38℃)，通常約48小時可緩解。其他可能症狀包含疲倦、頭痛、肌肉痛、畏寒、關節痛及發熱。這些症狀通常輕微並於數天內消失。

如有接種部位紅腫及硬塊發生膿瘍、持續發燒或嚴重過敏反應（如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹）等不適症狀，應儘速就醫並告知醫師曾接種疫苗，以做為診斷之參考，同時請醫師通報當地衛生局或疾病管制署。

ET快訊
快訊／威力彩27億被領走了！　3人只花800元
快訊／台中男換燈管遭220伏特電擊　命危搶救中
快訊／國道1號離奇命案！草叢驚見屍體
這天起全台變天！　各地降雨時間點出爐
國台辦公布蓮霧釋迦「有害生物」　照片曝光
洗門風？　母逼國中女兒大街下跪道歉
台大女學生控遭大牌教授騙上床！　無套疑染性病
林依晨懷孕！親曝「預產期」　孩子性別暫保密
北市運將喪母傷心自焚　妻見焦屍崩潰
醫曝護理師「手呈雞爪狀」　斷言BNT出包：還會再發生

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

四叉貓打高端「二度驗抗體」猛竄25倍　網看傻：還要罰禾馨嗎

拿13 Pro Max！29K會計妹「超爽生活」驚呆他：無男友也非富二代

打完BNT「月經來了」爆共鳴！女大生離奇狀況崩潰：怎會尿失禁

北方鋒面「拖尾逼近」　這天起全台變天！各地降雨時間點出爐

好市多衛生紙「超神開法」曝光　6千人長知識！苦主勸：老婆會生氣

台大女學生控被教授騙上床！還疑染性病　校方：已啟動性平調查

飲料店發1000包愛心米　阿婆變裝多領！驚人對比照曝光

台大驚傳性侵事件！女學生控遭大牌教授誘騙上床　校方證實：已獲通報

幼兒園師2字戰翻了！媽怒控女兒被「嫌麻煩」　網一看聯絡簿秒打臉

2.5萬件學習歷程檔案被搞丟　教育部：已建比對系統學生重新上傳

前女F4 Amy被酗酒家暴夫「扯髮腳踹」　「手腳瘀青」露面暴哭：為兒子堅強起來...

騎士耍帥派出所前表演「翹孤輪」警車剛出門巡邏就撞見追上開單

史上最強螳螂「擁有見聞色霸氣」　大戰雷射火花！直接跳敵人頭頂

路邊停「10cm寬白線內」竟算違停 狂開單民怨...警：屬機慢車道不能停

陸大媽大爺硬闖比賽中球場！　吶喊加油撬壞鎖只為跳廣場舞

東澳隧道駕駛不看燈「整排違規」　一路順暢無車他：以為自己開錯

蘇貞昌「聲嘶力竭」狂吼完成報告　藍綠女戰神眼神超殺衝突畫面曝

色狼盯上女學生！一路尾隨進大樓 母大喊化解危機...家長驚：好可怕

1天尻3次！主人：你結紮了　法鬥聽到秒垮臉心死QQ

彩券行老闆「垃圾桶撿百萬得主」　中獎阿北突被告知：以為是詐騙

四叉貓打高端「二度驗抗體」猛竄25倍　網看傻：還要罰禾馨嗎

拿13 Pro Max！29K會計妹「超爽生活」驚呆他：無男友也非富二代

打完BNT「月經來了」爆共鳴！女大生離奇狀況崩潰：怎會尿失禁

北方鋒面「拖尾逼近」　這天起全台變天！各地降雨時間點出爐

好市多衛生紙「超神開法」曝光　6千人長知識！苦主勸：老婆會生氣

台大女學生控被教授騙上床！還疑染性病　校方：已啟動性平調查

飲料店發1000包愛心米　阿婆變裝多領！驚人對比照曝光

台大驚傳性侵事件！女學生控遭大牌教授誘騙上床　校方證實：已獲通報

幼兒園師2字戰翻了！媽怒控女兒被「嫌麻煩」　網一看聯絡簿秒打臉

2.5萬件學習歷程檔案被搞丟　教育部：已建比對系統學生重新上傳

四叉貓打高端「二度驗抗體」猛竄25倍　網看傻：還要罰禾馨嗎

隔壁大樓車道口擺三角錐　阿北不爽「舉牌擋車打警」秒遭抱頭摔

戴維斯認將扛湖人中鋒：很OK　詹皇期待「憤怒AD」證明自己

大谷打擊熄火！連6場未開轟　皇家重砲第47轟當全壘打王

city’super百款異國咖啡買1送1！國際咖啡日超市優惠一次看

張庭夫妻爆「遭大陸重點監管」逃不回台灣！　揭機密內情：處境很危險

MINI方向燈左右燈號原廠「裝」顛倒　網友驚：這會造成車禍吧

自然療法對決西醫療法！抗癌名醫對群醫　自然療法醫師敗訴確定

立委提案延長產假至14周　勞動部：恐影響雇主聘育齡女性意願

楊晨熙首談貓毛男「他一直都對我很好」　證實友情升溫但未滿愛

合歡山公路驚見藍衣女跳崖！駕駛急停搶救　驚險過程全都錄

生活熱門新聞

澎湖有這東西出沒　「奇癢紅疹怪病」初判出爐

中午截止！「AZ第2劑」符合資格者快登記　6大QA一次看

北市確診者中秋開車回花蓮！足跡曝光

超商外包裹堆成山　網：物流中心

國中清寒妹領補助！班導師嗆：這拿來做班費

晚上不能吃「這道菜」？　網秒回憶：長輩真的有交代

知名蝦仁飯道歉了！扯「員工在喝水」遭灌爆

「唐鳳獸」影片花費20萬　他100%神還原！費用出爐

同事能當朋友？　眾網回答超一致

台灣「這東西」全球第2貴！　鄉民全炸鍋

「4生肖」10月財運旺翻！事業走鴻運+投資大豐收

下周恐又有颱風　蒲公英再增強！最新旋轉大眼曝

BNT開打「仙氣女醫」遭男學生討抱抱

台大驚傳性侵！女學生控遭大牌教授誘騙上床

更多熱門

相關新聞

快訊／誤打未稀釋BNT！議員嫂「檢查肝功能」　最新身體狀況曝

快訊／誤打未稀釋BNT！議員嫂「檢查肝功能」　最新身體狀況曝

新北市三峽恩主公醫院爆出誤將未稀釋的BNT疫苗注射到25位民眾身上，當中一位民眾就是新北市議員林金結的大嫂。林金結今（29日）上午透過聲明表示，大嫂身體目前感覺好，感謝恩主公醫院的照護，並補充疫苗施打是透過1922平台預約安排。

台大驚傳性侵！女學生控遭大牌教授誘騙上床

台大驚傳性侵！女學生控遭大牌教授誘騙上床

醫斷言「BNT接種出包」不改善：還會再發生

醫斷言「BNT接種出包」不改善：還會再發生

BNT沒稀釋就打！網怕爆「接種前狂問這1句」

BNT沒稀釋就打！網怕爆「接種前狂問這1句」

全球清零3條件曝！醫：一生都得繼續打疫苗

全球清零3條件曝！醫：一生都得繼續打疫苗

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫疫苗BNT女大生生理期月經催經尿失禁漏尿Dcard

讀者迴響

熱門新聞

林依晨爆懷孕了！卸貨倒數「10月當新手媽咪」

江俊翰含淚出櫃！被爆「多人運動」又染毒

直擊郭書瑤「信義區街頭脫衣」尺度超開！

台南葬儀社老闆輕生亡　生前和解失敗遭送辦

拒絕只穿內衣出演「3天賺12萬」　網紅錯失出演《魷魚遊戲》

人妻做直銷搞上床！狂戰20回合…夫見滿身吻痕綠炸

屏東惡男沒戴口罩暴走　徒手挖女店員眼睛

山洪爆發瞬間捲人！一家3口被沖走溺亡

寶可夢貼圖不用錢！　22組LINE貼圖免費下載

澎湖有這東西出沒　「奇癢紅疹怪病」初判出爐

韓媒曝：美國強迫台積電交出機密數據

恐怖挖眼男抓到了！超商女店員恐失明

中午截止！「AZ第2劑」符合資格者快登記　6大QA一次看

走錯公司面試！26歲平凡妹竟成AV銷售王

北市確診者中秋開車回花蓮！足跡曝光

更多

最夯影音

更多
前女F4 Amy被酗酒家暴夫「扯髮腳踹」　「手腳瘀青」露面暴哭：為兒子堅強起來...

前女F4 Amy被酗酒家暴夫「扯髮腳踹」　「手腳瘀青」露面暴哭：為兒子堅強起來...
騎士耍帥派出所前表演「翹孤輪」警車剛出門巡邏就撞見追上開單

騎士耍帥派出所前表演「翹孤輪」警車剛出門巡邏就撞見追上開單

史上最強螳螂「擁有見聞色霸氣」　大戰雷射火花！直接跳敵人頭頂

史上最強螳螂「擁有見聞色霸氣」　大戰雷射火花！直接跳敵人頭頂

路邊停「10cm寬白線內」竟算違停 狂開單民怨...警：屬機慢車道不能停

路邊停「10cm寬白線內」竟算違停 狂開單民怨...警：屬機慢車道不能停

陸大媽大爺硬闖比賽中球場！　吶喊加油撬壞鎖只為跳廣場舞

陸大媽大爺硬闖比賽中球場！　吶喊加油撬壞鎖只為跳廣場舞

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面