打完BNT「月經來了」爆共鳴！女大生離奇狀況崩潰：怎會尿失禁

▲有女大生接種完BNT，生理期就來了；還有女大生竟出現尿失禁的情況。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

BNT疫苗開打，全台有5縣市於22日起率先於校園接種，讓學生能安心開學。就有女大生打完疫苗後，卻出現奇怪的身體狀況，在《Dcard》上發文「BNT是催經針嗎？不曉得」，表示自己打完疫苗後，月經就來了；另一位20歲女大生則崩潰發文「打完BNT尿失禁」，直呼「好難啟齒」超尷尬，話題引發討論。

第一位女大生在27日發文，說她25日施打BNT後，第一天只感覺到肚子餓、手痠，第二天有出現頭痛、肩膀痠痛、昏昏沉沉的情況，重點是第三天，「起床準備上課，尿尿一擦卻發現，月經來了啦！」一查發現打疫苗有可能會亂經，「沒想到BNT不僅有防護力而且還是催經針呢！」除了意想不到的姨媽來訪，她直說自己一切安好。

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貼文一出，不少女網友也驚呼有感，「我也是，打完後，隔天月經馬上來」、「我月經遲來，打完疫苗第一天月經就來了」、「打完我也是生理期來了！雖然月經本來就要來了，早三天，真的是催經針。」不過這一點似乎因人而異，因為也有女網友說自己沒有這個情形。

▲全台國高中生日前陸續開打BNT疫苗。（圖／記者游瓊華攝）

影響生理期倒還好，另一位女大生就困擾了，因為她打完BNT後，竟然「尿失禁」，讓她相當崩潰「好難啟齒，關於打完疫苗有尿失禁的副作用。」她透露，自己是28日接種，打完當下一切正常，回到家後，約打完1個小時左右，突然內褲濕了一大片，一看傻眼「是尿，幾乎快滲透褲子的量……」

她指出，打疫苗前自己從來沒有漏尿過，也幾乎沒有分泌物，而且接種完BNT後就一口水都沒喝，不禁求助「我才20歲，有尿失禁的前輩嗎？」底下就有人趕緊留言，「先不管這個，妳應該先看醫生啊」、「趕快回診啊……這明顯不正常吧= =」。

▲打完BNT疫苗後，學生紛紛討論起身體出現的狀況。（圖／記者呂佳賢攝）

本站25日報導《第九輪BNT「這3對象」今開打！接種前掌握6大QA 必知防暈針撇步》，BNT疫苗接種後，可能發生的反應大多為接種部位疼痛、紅腫，通常於數天內消失，可適度冰敷，勿揉、抓接種部位。接種疫苗後可能有發燒反應(≧38℃)，通常約48小時可緩解。其他可能症狀包含疲倦、頭痛、肌肉痛、畏寒、關節痛及發熱。這些症狀通常輕微並於數天內消失。

如有接種部位紅腫及硬塊發生膿瘍、持續發燒或嚴重過敏反應（如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹）等不適症狀，應儘速就醫並告知醫師曾接種疫苗，以做為診斷之參考，同時請醫師通報當地衛生局或疾病管制署。