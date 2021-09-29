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台大驚傳性侵事件！女學生控遭大牌教授誘騙上床　校方證實：已獲通報

台大傳出有1名女學生遭大牌教授性侵，校方回應已接獲通報並展開調查。（圖／翻攝自Google map）

▲台大傳出有1名女學生遭大牌教授性侵，校方回應已接獲通報並展開調查。（圖／翻攝自Google maps）

圖文／CTWANT

國立台灣大學驚傳有大咖教授性侵女學生，1名表示自己就讀台大的女網友28日在《Dcard》台大版PO文表示，原本和教授相約討論學業規劃；豈料，竟遭到該名已婚教授誘騙上床、發生關係，且對方還沒有戴套，使得自己疑似遭感染性病，文章曝光後，引起大批網友熱議。

原PO在《Dcard》貼出自己與教授的對話截圖，只見兩人原本相約在星巴克進行討論，隨後教授又提出喝酒邀約，女學生表示自己白天要工作，教授隨即說道，「下午事情多，晚上小酌一下」；原PO不疑有他前往赴約，隨後便和對方發生親密行為，且教授還沒有帶套，自己也疑似因此被傳染性病。

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受害女學生表示，自己患有精神方面的身心障礙，指控該教授利用其疾病，誘騙自己上床，「他騙我單身，其實他已婚有2個小孩，並在外面還有維持好幾年的固定炮友。」女學生繼續爆料指出，該教授在得知自己要走法律途徑時，還口出威脅，「他稱他身後有人，黑的白的都有，在我報案前，就會出手處理我跟我的家人。」女學生隨後也貼出三聯單，表示自己已經報案，PO文目的就是希望不要再有人遭受和自己一樣的遭遇。

許多網友看過貼文後，紛紛留言，「真假，我上周才修過他的課」、「想不到我們學校會出這種事」、「希望原PO早點走出陰霾」；更有學生爆料，「我之前是他實驗室的學生，完全不會懷疑原po故事的真實性，他是這種人沒錯」、「感謝勇敢發聲，這位教授私下為人其實很多人都知道。」

根據《中時新聞網》報導，台大校方目前已證實確實有收到通報，性平會也已經展開調查，詳情需待進一步調查後再做說明；而該教授在事情曝光後，則立即將臉書、YouTube頻道、貼文以及影片全數下架，暫時並未對此事做出回應。

台大女學生在論壇發文，表示自己遭大牌教授性侵，校方回應已接獲通報並展開調查。（圖／翻攝自Dcard）

▲台大女學生在論壇發文，表示自己遭大牌教授性侵。（圖／翻攝自Dcard）

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