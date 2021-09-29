男友為買房不過節日！她收一杯星巴克落淚：以前想喝就喝...值得嗎？

▲原PO與男友感情穩定，開始計畫買房，卻因此降低了生活品質。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



實習記者陳妙津／綜合報導

許多人為了買房往往勒緊褲帶，就為了能夠有一處屬於自己、遮風避雨的房子。一名女網友即表示，自從和男友計畫買房後，生活品質降低很多，連節日時男友都在加班，近日喝到半年來第一杯星巴克，讓她感動到要流淚，直問「有沒有已經買到房子的人，快來告訴我值得嗎？」



一名女網友在《Dcard》以「男友為了買房 節日都不過了」為題發文，表示自從和男友計畫買房後，生活品質降低很多，「大家都怎麼平衡心情呢？」雖然因為疫情也不能去哪，但連生日男友都在加班，讓她覺得落差感很大。

她說，當櫃台通知她有一杯星巴克待領時，讓她驚喜萬分，因為這是半年來第一杯，還是最愛的星冰樂，但她想到買房規劃，還是問了男友「幹嘛花這個錢」，男友則回應剛好有優惠，於是想難得就犒賞自己一下。原PO想到過去的日子表示，「以前想喝就喝，現在喝到居然感動到要流淚，有沒有已經買到房子的人 快來告訴我值得嗎？」

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▲原PO喝到半年來第一杯星巴克超感動。（圖／翻攝自Dcard）



貼文一出引發不少網友共鳴，紛紛留言，「如果你不是想要投資，而是夢想就是想要有個家，那我得說真的很值得。」「以後就是你們開心的感謝現在的自己。」「人生都是要為了某些目標努力而犧牲一些東西，但都是為了更好的未來累積基礎。無論生活品質怎麼不好，但兩個人能一起為未來努力，那也是不錯的。」「妳現在應該好好支持男友，因為是為了你們的未來而努力。」



不過也有網友認為，「我覺得如果為了買房把生活品質搞得很差，那真的先不要買欸。」「租房也沒不好，買房還要背30年房貸，還完都老了。」「有的人覺得不過節日不會怎樣，但每個人想要的本來就不一樣，有的人就是喜歡過節日。」「青春只有一次，連生日都不能過，交男朋友幹嘛？等你年紀大一些，想婚了，再和已經買房的男人在一起就好。」