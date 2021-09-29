宴客「辦在男友家」準新娘嘆好煩！女網友見4字一驚：不太妙

▲準新娘發文吐心聲「結婚過程好煩」。（示意圖／Pexels）

網搜小組／鄺郁庭報導

結婚本是喜事一樁，但籌辦婚禮、宴客常常變成第一個考驗，過程搞得兩家人都不開心，甚至影響小倆口的感情。就有一位女網友在《Dcard》發文，說她最近在規劃結婚的相關事宜，雙方協議一起辦宴客，地點則是在男友家。不過，因為男方家非常傳統，並且是公公掌權，他們的意見常被駁回，讓她直嘆很煩。

這位女網友發文吐心聲「結婚過程好煩」，文中表示，他們將會是雙方一起辦宴客，地點選在男方家，目前關於辦桌擺設、舞台、佈置、迎娶流程等細節，「這部份女方父母或新娘應該提出意見嗎？」

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原PO接著透露，會這樣問的原因，是因為男友家屬於非常傳統的家庭，由公公掌權，「常常我們提出意見，他總是駁回，卻又不告訴我們他想怎麼做」，讓她也很苦惱。

▲原PO透露，男友家是公公掌權。（示意圖／Pexels）

貼文一出，就有一位女網友馬上留言，「通常我會建議男女方分開宴客，除非宴客所有費用和規劃都能讓新人一手掌握，新人能跟各自家庭溝通妥當，才建議一起宴客。」因為兩邊家庭的要求、觀念需求都不同，短時間互相妥協並不容易，所以分開宴客的優點，就是避免摩擦。

也有人直呼，「一起宴客通常會一起討論吧！如果都他們決定，那看要不要分開好了」、「訂婚結婚分開辦，彼此給對方家長一個面子，各自收紅包，雙贏！」還有女網友見到關鍵4字，不禁驚呼，「公公掌權……等一下現在不是2021了嗎？感覺不太妙」，原PO也只能無奈「時代在走，但人不一定會跟著前進。」