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2020台中女麗購活動倒數　趕快消費登錄發票抽10萬、黃金50兩

2020台中女麗購（圖／臺中市政府經濟發展局提供）

▲2020台中女麗購抽出10萬得主，西屯張先生驚呼太幸運。（圖／臺中市政府經濟發展局提供，以下同）

消費中心／台中報導

「2020臺中女麗購」活動邁入第5週，16日抽獎活動移師大里，與「大里GOGO購」活動共同辦理，活動現場精彩表演不斷，並抽出女麗購活動的10萬元禮金及價值3萬元美妝保養品。

臺中市政府延續購物節精神，率全國之先瞄準「她經濟」帶來的龐大商機，自109年12月9日至110年2月6日舉辦首屆「臺中女麗購」，民眾只要在臺中任何店家消費，不限金額，登錄發票於「臺中購物節」APP，每累積500元即獲得一組抽獎序號，可參加女麗購「天天抽美妝保養品」、「週週抽10萬禮金」、「雙週抽按摩椅」、「每月抽時尚轎車及鑽戒」，還有壓軸最大獎黃金50兩尚未抽出，市府經發局呼籲尚未登錄的民眾，趕緊拿出發票登錄！

2020台中女麗購（圖／臺中市政府經濟發展局提供）

▲台中市政府經濟發展局於大里瑞城國小舉行「大里gogo購」活動。

2020台中女麗購（圖／臺中市政府經濟發展局提供）

▲現場還有千元紅包、多台電視、腳踏車、電風扇等豐富獎品。

「2020台中女麗購-大里GOGO購」活動，由市議員林碧秀服務處、大里區瑞城國小等單位共同協辦，現場抽出女麗購第5位10萬元禮金幸運得主，以及再抽出價值3萬元美妝保養品得主1名。此外，活動現場也邀請知名歌手葉諾帆到場獻唱，還有江蕙御用薩克斯風手阿強老師、夏群雅舞蹈團及藝林舞團等表演接續上場表演，活動現場熱鬧不已。

2020台中女麗購（圖／臺中市政府經濟發展局提供）

▲知名歌手葉諾帆到場獻唱，經發局長張峯源也帶來小提琴演奏。

經發局長張峯源強調，近年女性消費力不容小覷，且現在性別平等的時代，許多先生也更理解太太的辛勞，並且更疼愛太太，因此以「她經濟」為主軸舉辦台中女麗購活動，希望在農曆過年前刺激消費熱潮。另為了鼓勵民眾走訪臺中各行政區、體驗各區不同氣息，每週再抽出「特別行政區加碼抽」的消費發票得獎者15名，本週抽出女麗購期間在本市「山線」消費滿100元的發票，有機會獲得本市知名飯店住宿券、溫泉會館平日泡湯券。

「2020台中女麗購」活動至2月6日為止，歡迎大家下載「台中購物節app」，於台中任何消費，不限金額、不限產業別，登錄發票或合作店家收據累計滿500元，就可獲得一組抽獎序號。價值3萬元保養品、10萬禮金、按摩椅、時尚轎車、鑽戒與50兩黃金等近百項大獎等您抽！

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